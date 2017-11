Un padre dice haber capturado esta imagen de un “fantasma de una anciana” que está rondando a su familia después de mudarse a la casa que ella habitaba.

Luke Jackson afirma que la imagen muestra a la anciana, que murió hace 18 meses, tratando de abrir la puerta de la cocina de la casa. Explicó cómo se está quedando en la casa de su hermano Tom en Sheffield, South Yorkshire.

Una noche, en las primeras horas del 13 de noviembre, cuando no podía dormir, Luke se levantó para fumar un cigarrillo. Entonces, el hombre de 36 años de edad, afirmó que podía escuchar ‘pasos’ abajo y encendió la luz de la cámara de su teléfono para ver qué apareció.

Pero el paisajista independiente quedó atónito después de tomarse una foto y descubrir la figura fantasmal de una “anciana” que llevaba un cárdigan morado al pie de la escalera.

Después de descartar otras posibles explicaciones, Luke, padre de tres hijos, está convencido de que la mujer que fotografió es el fantasma del antiguo inquilino de la casa que murió hace 18 meses.

Luke dijo: “Simplemente no puedo explicarlo. Esto me desconcierta. Todo el asunto era demasiado perfecto. Si soy sincero, esto me ha dejado perplejo. Simplemente no sé qué es y la única explicación para mi es que es un fantasma. Es casi como fotografiar al ‘Monstruo de Loch Ness’ en su totalidad: es la foto de un fantasma que nunca esperas tener. A veces tienes trozos de la cosa, brazos y piernas o la cara pero nunca una foto completa de todo. Esta foto es casi ‘demasiado perfecta'”.

Después de echar un vistazo a algunos de los documentos del ocupante anterior, está convencido de que el fantasma es el espíritu de la anciana que recorre las escaleras.

Luke dijo: “Hemos hablado sobre esta mujer antes. Aparentemente tenía problemas de movilidad: problemas para bajar las escaleras. Alice me dijo que desde que vive en la propiedad ha escuchado golpes y pasos. Los golpes, especialmente, provenían de las escaleras. Creo que la anciana que vivía aquí murió hace 18 meses. Probablemente hayan pasado 18 meses desde que falleció”.

Luke se ha estado quedando con su hermano Tom, de 25 años, y su novia Alice Thomas, de 25, durante los últimos meses, y afirma que esta es la primera vez que se da cuenta de estos asuntos fantasmales.

La foto parece mostrar a una anciana, vestida con un vestido negro y un cárdigan morado, inclinándose hacia adelante en un aparente intento de abrir la puerta.

Luke dijo: “Debieron ser alrededor de las 2.30 de la madrugada. Estaba sentado planeando un trabajo de jardinería en mi cabeza. Empecé a escuchar pasos y era como si hubiera algo allí. Estaba pensando: ‘definitivamente son pasos’, y usé mi teléfono como una linterna tomando una foto. Fue entonces cuando lo capturé”.

El sorprendido paisajista dijo: “Estaba bajando las escaleras para ir a fumar. Había estado buscando en los sitios web habituales como B & Q y solo quería salir a tomar un descanso. Escuché los pasos y saqué el teléfono para sacar algo de luz. Cuando volví a mirar el disparo, esa figura acababa de aparecer. Me desconcertó por completo”.

Luke dice que fue afortunado de haber tomado la fotografía, porque afirma haber registrado la foto más clara de un fantasma que alguna vez haya visto.

Luke dijo: “La razón por la que utilicé mi teléfono como flash es porque no sabía dónde estaban las luces y cuando vi la foto, no podía creer que hubiera una presencia como esa en esta casa. Hay muchos videos de fantasmas en los que es descaradamente una polilla volando en frente de la cámara o algún tipo de reflejo, pero esto fue diferente”.

Esta es la presunta foto del fantasma de la anciana: