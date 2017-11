[FOTOS] Abren en París el primer restaurante para nudistas

Los franceses ahora cuentan con su primer restaurante para cenar sin ropa, tras años manteniendo una actitud positiva hacia la desnudez: O’Naturel estará abierto al público de martes a sábados, ofreciendo una cocina sofisticada por alrededor de 40 euros a todos sus comensales que quieran cenar sin nada de ropa.

El restaurante está ubicado en el distrito residencial número 12 y dio la bienvenida a sus primeros clientes de la Asociación Naturista de París la noche del jueves.

” Nos han apoyado desde el principio, y hemos reservado nuestra primera velada para ellos”, dijeron los propietarios del restaurante a Le Parisien.

Por su parte, los vecinos del sector no parecen estar molestos con la iniciativa del establecimiento, ante la sorpresa de muchos ya que se ubica al lado de una guardería.

“Cuando supimos lo que iba a haber aquí, obviamente, nos dio la risa. Sobre todo porque hay una guardería al lado”, dijo Mehdi, un hombre que vive en un piso sobre el restaurante, quien está completamente de acuerdo con el funcionamiento del lugar.

“Pero no me molesta en absoluto y a los vecinos tampoco. No vemos nada desde la calle y sabemos que detrás no hay una sala de masajes”,agregó el vecino, que no descarta cenar un día en el enigmático lugar.

El restaurante posee una cortina opaca que cubre toda el ventanal e impide ver lo que pasa en el interior. Además es necesario destacar que existe una segunda cortina la cual impide mirar dentro cuando alguien abre la puerta.

Con información de RT.