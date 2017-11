Una estudiante ha desafiado los deseos de sus padres comprometiéndose con un hombre que es 34 años mayor que ella. Recordemos que en Canadá y Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21 años, razón por la cuál la relación ha sido un problema para la muchacha.

Michaela Matson, de 19 años, se enamoró perdidamente del camionero, William Maldera, de 53 años, después de reunirse el año pasado en una aplicación de “ventilación emocional”.

La adolescente, de Omaha en Nebraska, EE. UU., se sintió inmediatamente atraída por la “atractiva” foto de perfil de su pareja en línea. Michaela recordó: “La primera vez que vi la foto de William, pensé: ‘Guau, es guapo’ y me sentí atraída por él de inmediato. Me gustó su nariz, es linda y torcida, porque su madre la rompió cuando era niño, luego tiene los ojos marrones más hermosos que son completamente impresionantes”.

Después de meses de hablar, profesaron su amor mutuo y decidieron reunirse. Michaela recordó: “No sabía quién era al principio, pero me llamó la atención y después de que empezamos a hablar más y más, poco a poco me di cuenta que me estaba enamorando de este hombre. Estábamos haciendo videollamadas en Facebook casi a diario, si no tres o cuatro veces a la semana, dependiendo de su trabajo y mi horario escolar”.

“Hizo la primera gran movida diciendo ‘Te amo’ y yo lo dije un mes después. Él conectó todas las áreas correctas conmigo, excepto que el vive en Estados Unidos y él en Canadá. Mi plan era ir a visitarlo sin decirle nada a mi madre, aparte de dejar una nota, pero mi hombre quería que yo se lo dijera antes de irme”.

Después de dar la noticia, los padres de Michaela estaban tan molestos que la amenazaron con repudiarla. La estudiante dijo: “Entonces mi madre y William querían que le dijera a mi papá, tenía un mal presentimiento sobre decirle y nunca lo había visto tan enojado en mi vida. Amenazó con repudiarme si decidía seguir saliendo con William. Luego me enviaron a ver a un psicólogo, que estuvo de acuerdo con lo que mis padres querían y me incitó a ‘terminar’ con William”.

Sin embargo, el amor de la joven fue más fuerte y siguió su relación pese a las trabas: “Cada vez que le escribía un mensaje de texto, mi papá me preguntaba si estaba hablando con ‘el pedazo de mierda'”.

A pesar de los mejores esfuerzos de sus padres para conservar el pasaporte de su hija, Michaela pudo obtener la documentación y el dinero que necesitaba para hacer el cambio.

La adolescente explicó: “Debido a que le había dado mi pasaporte a mi madre después de contarle a mis padres acerca de las vacaciones que quería pasar con William, tuve que solicitar una nueva y reservar dinero para mudarme con él”.

“Pero tan pronto como lo vi en el aeropuerto, dejé mi equipaje y salí corriendo, estaba tan emocionada y abrumada que finalmente me encontré cara a cara. Unos meses después de la primera reunión, la pareja se comprometió.

Michaela sabe que tomará mucho tiempo convencer a su familia de que está tomando la decisión correcta. Ella dijo: “Mis padres lo han ido aceptando lentamente y me dijeron ‘Es mi vida’, y ninguno quiere perderme”.

Esta puede ser una tarea difícil, ya que los desconocidos en la calle incluso cuestionan su relación.

Afortunadamente, Michaela es plenamente consciente de que su relación no es convencional y están felices de reírse de ella.

Ella reveló: “No esperamos que las personas sepan que estamos comprometidos, y no padre e hija, porque las relaciones con tanta brecha de edad no son típicas, tratamos de no dejar que nos moleste”.

“Me han llamado su hija unas cuantas veces, pero él orgullosamente les dice que ella es mi prometida, otras veces nos reímos mientras se disculpan. Normalmente, si noto que alguien nos mira con desagrado, no me importa, me resulta gracioso cómo los demás nos juzgan tan rápido a pesar de no saber quiénes somos. Para algunas personas es difícil entender las relaciones donde hay tanta diferencia de edad, pero William y yo estamos muy contentos, no podemos esperar para casarnos”.