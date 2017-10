Fotos | Así está en la actualidad Paola Camaggi a sus 48 años, la recodada modelo chilena que marcó tendencia en los noventa

En el año 1992, después de protagonizar varios comerciales y de posar para fotografías publicitarias en donde lucía su cuerpo y una exóticas facciones, una joven santiaguina ganó el segundo lugar del concurso Miss Chile, adjudicándose posteriormente la corona de Miss América, una suerte de competencia previa del concurso Miss Universo. Su nombre era Paola Camaggi.

Esas competencias de belleza sólo fueron la antesala para que la joven siguiera escalando peldaños y llegara finalmente a la televisión. En 1994 fue la portada de la edición Hombres de la revista Paula, donde aparecía desnuda y cubierta sólo con una corbata. Luego que fuera contratada como modelo y panelista del programa Extra Jóvenes (CHV), Paola Camaggi pasó a ser panelista, conductora y actriz de teleseries de Canal 13, pasando posteriormente a Megavisión. La modelo, que había estudiado Diseño Gráfico, priorizó entonces totalmente su trabajo en la pantalla chica, transformándose en uno de los rostros femeninos más populares y en una de las mujeres más deseadas de Chile.

La portada de la revista Paula (edición de agosto de 1994), que mostraba a Paola Camaggi posando sólo con una corbata.La portada de la revista Paula (edición de agosto de 1994), que mostraba a Paola Camaggi posando sólo con una corbata.

Su nombre, por cierto, adquirió todavía mayor fama luego que fuera vinculada sentimentalmente al futbolista Iván Zamorano, a quién conoció en el programa televisivo “La Noche del Mundial”. La maniquí, en todo caso, negó en todo momento que hubiera protagonizado un romance con el famoso delantero chileno, que por esa época se cansaba de convertir goles en la selección nacional con su socio futbolístico de entonces, Marcelo “Matador” Salas, a quien también se le atribuirían varias relaciones con bellas modelos.

Para terminar de desmentir totalmente la supuesta relación con Zamorano, Paola Camaggi terminó casándose con Alfredo Alonso, el pelilargo guitarrista del grupo de rock Aleste (que en los años 90’ impuso la canción “Hay un límite” y cuyo vocalista se transformaría en pareja de la cantante mexicana Yuri), a quien conoció cuando desfilaba en una pasarela. La mediática relación con el músico, por cierto, se trizaría definitivamente después de unos años. La modelo, después de divorciarse, se casaría por segunda vez, con el padre de su hija María Gracia, que Paola Camaggi dio a luz cuando tenía 35 años.

La maniquí de facciones exóticas se retiraría entonces de la televisión y el modelaje para dedicarse exclusivamente a la maternidad, aunque después de varios años de silencio volvería el año 2014 como panelista al programa “Intrusos”, de La Red. Por esa época, algunos programas de farándula comentaban la difusión de unas supuestas fotos secretas de Paola Camaggi, que la mostraban exhibiendo un sexy traje de baño blanco.

Una de las supuestas fotos filtradas de Paola Camaggi.Una de las supuestas fotos filtradas de Paola Camaggi.

En una entrevista a la revista Paula, la misma revista que en los años 90’ la puso en la portada semidesnuda vestida sólo con una corbata, Paola Camaggi confesó que “estoy buscando mi destino, viendo qué hacer laboralmente. No es fácil reinsertarme a esta edad, pero no me molestan las arrugas, ya que las veo como parte de mí, de mi vida. Hacerme cualquier cosa en la cara me da terror y, al contrario, cuando me miro al espejo y veo mis arrugas, las veo como parte de mí; de lo vivido, lo comido y lo bailado.

Por supuesto a veces extraño el brillo de la piel de antes o me levanto con una cara que me carga, pero nada que me haga pensar en que me voy a operar. De lo único que me arrepiento es de haber dejado de estudiar Diseño Gráfico, porque aprendí tarde que no se puede apostar todo por el modelaje y la tele. Salí de la casa de mis papás sin jamás haber tenido que pedir trabajo y así fue durante años.

Siempre me llamaban. Por lo demás, nunca tuve real conciencia de ser una bomba sexy. Me da risa escuchar eso ahora. Por supuesto, ésta es otra época. Antes una foto tuya aparecía en una revista y el impacto era limitado, pero hoy, con las redes sociales, la competencia entre mujeres, el bombardeo de imágenes de cuerpos y las ganas de mostrarse, el mundo es completamente distinto y te lleva a preguntarte qué es lo real y qué no”, explicó una de las modelos más deseadas de los años 90’, que después de dos fracasos matrimoniales hoy está en su tercera relación sentimental importante.

En la actualidad, la ex modelo y Miss América, de actuales 48 años, con una hija de 12 años, hizo noticia recientemente luego que una publicación divulgara unas sensuales fotografías en las cuales deja ver que el tiempo no parece haber hecho mella en su tonificado cuerpo. Su apariencia, de hecho, se asemeja bastante al de la curvilínea y bella joven que supuestamente flechó al ex futbolista Iván Zamorano en un programa mundialero. “Hasta el día de hoy me preguntan por él, pero no me importa, porque a estas alturas en el ambiente farandulero salir con alguien es como una broma. Ahora sólo estoy preocupada de mi hija y de mi nueva pareja, porque recién de vieja me doy cuenta de que tener una pareja significa amor y muchísimo trabajo”, confidenció.

vía guioteca