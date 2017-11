Fotos | Así festejaron Halloween Alexis Sánchez, Mayte Rodríguez y Carolina Arregui todos juntos en familia

En la nota anterior, te contábamos que Carolina Arregui llegó hasta Londres, Inglaterra, para visitar a Alexis Sánchez. La relación entre el futbolista y sus suegros cada vez está más consolidada, tanto así, que la familia de Mayte Rodríguez celebró la noche de Halloween, en dicho país.

Como es tradición, algunas personas deciden disfrazarse en noche de brujas, tal como lo hizo la pareja. Sánchez lució un antifaz y un terrorífico maquillaje, mientras que Rodríguez apostó por una peluca negra y un vestido corto del mismo color.

Mayte Rodríguez ya no viaja sola a Londres a ver a Alexis Sánchez, pues ahora su familia la acompañó. Así es, pues su madre, Carolina Arregui, el esposo de la actriz, Roy Sothers y su hija María Jesús también están allá. Así lo demostraron a través de las redes sociales, donde compartieron algunas fotografías en la ciudad, e incluso una donde aparecen felices por el triunfo del Arsenal.

Pero eso no fue todo, pues además celebraron Halloween. Los tortolitos y la familia de Mayte se disfrazaron con originales atuendos para estar a tono. El futbolista lo hizo de El Zorro, mientras que ella de un ángel negro.

Por su parte, la actriz de Wena Profe, el cirujano y su hija no lo hicieron nada de mal, y mostraron los resultados por la misma red social. ¿Qué te parecieron sus atuendos? Cabe recordar que hace unas semanas, el rostro de TVN reveló en conversación con el matinal Muy Buenos Días, que su guapa hija no lo ha pasado muy bien dado el agobio periodístico que ha sufrido tras reconocer su relación con el delantero de La Roja. “Cuando se transforma en persecución es fome. No la pasa tan bien. Le ha tocado pasar por momentos difíciles, tanto que la persiguen, la buscan y especulan”, comentó la actriz.

