Fotos | Así fue la romántica celebración del cumpleaños de Luis Mateucci junto a Oriana Marzoli en Nueva York

Tras su polémica salida del reality Doble Tentación, Oriana Marzoli y Luis Mateucci se fueron a vivir juntos a España. Desde el antiguo continente han evidenciado su amor a través de redes sociales. Sin embargo, el modelo trasandino debió volver a Chile para realizar algunos eventos y de paso arreglar sus papeles en Argentina para tramitar su residencia definitiva en España.

Por este motivo, Mateucci debió separarse de la venezolana por cerca de un mes. “Estoy deprimida, de verdad. No quiero que se vaya Luis ¿Qué voy a hacer ahora?”, señaló la exchica reality a través de una de sus historias de Instagram, dejando en evidencia el distanciamiento.

No obstante, hace unos días la pareja programó un romántico reencuentro en la ciudad de Nueva York para celebrar el cumpleaño número 30 de Luis, uno de los lugares que él más quería conocer. “Feliz cumpleaños a la persona que me hace arriesgar, que me incentiva a hacer cosas nuevas y que me acepta con mis defectos y virtudes. Te mereces solo lo mejor del mundo”, señaló la venezolana a través de su cuenta de Instagram con una amorosa postal que dejó entrever lo profundamente vinculada que se siente al modelo argentino.

Recorriendo la ciudad, posando en el Wall Street y patinando en el Rockefeller Center, la feliz pareja ha evidenciado su amor con tiernas fotografías y videos a través de redes sociales que le han valido ganarse la simpatía de los seguidores; algo un tanto complicado para Oriana quien normalmente es foco de críticas debido a su conflictiva personalidad.

Revisa el video del romántico momento a continuación:

Feliz cumpleaños a la persona que me hace arriesgar, que me incentiva a hacer cosas nuevas y que me acepta con mis defectos y virtudes. Te mereces solo lo mejor del mundo * 😘❤️ love you @luis_mateucciof 🌹 #felices30 A post shared by ORIANA MARZOLI (@orianagonzalezmarzoli) on Nov 7, 2017 at 5:28am PST

• Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado… 🎶 • @luis_mateucciof ❤️ A post shared by ORIANA MARZOLI (@orianagonzalezmarzoli) on Oct 11, 2017 at 12:01pm PDT

#rockefellercenter⛸❤️🇺🇸 @orianagonzalezmarzoli A post shared by Luis Mateucci (@luis_mateucciof) on Nov 6, 2017 at 5:50pm PST

vía pagina7