FOTOS: Así se están preparando los millonarios para el Apocalipsis

Cuando pensamos en los preppers -personas que se preparan para el fin del mundo- imaginamos a todo tipo de excéntricos obsesionados con la religión, Skynet, el apocalipsis zombie o los marcianos. Sin embargo, hay un nuevo tipo de preppers que quizá deberíamos ser tomar en serio: los multimillonarios de Silicon Valley.

Muchos millonarios han comprado un búnker de lujo en los últimos años, mansiones subterráneas bien abastecidas de agua, comida y entretenimiento.

Reid Hoffman, el cofundador de LinkedIn y un importante capitalista de riesgo, dijo al The New Yorker que estima que más del 50% de los multimillonarios de Silicon Valley han comprado algún “refugio apocalíptico”

Los millonarios preppers solían ser derrochadores que adquirían este tipo de viviendas como tantas otras propiedades, coches y bienes de lujo, por eso nunca han sido tomados muy en serio. Sin embargo, ahora es la élite más millonaria y tecnológica de Silicon Valley -formada por grandes ingenieros, hombres de negocio exitosos y referentes de la innovación-, la que se prepara para el fin del mundo mientras la gente se pregunta: ¿saben algo que nosotros no sepamos?

Ya tengan información privilegiada o hayan sido poseídos por un espíritu de precaución extrema, el hecho es que se están preparando, y no solo adquiriendo refugios y búnkeres antinuclerares.

Steve Huffman, co-fundador y CEO de Reddit, acaba de operarse de la vista para eliminar sus gafas de ver. ¿El motivo? Según el mismo declaró: “Si el mundo se acaba… conseguir lentillas o gafas será misión imposible”.

En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Robert Johnson, presidente del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, dijo que “muchos de pares, gerentes de fondos inversión están comprando pistas de aterrizaje y granjas en lugares como Nueva Zelanda, para hacer una escapada”, lo que no dijo es que la mayoría está instalando un búnker en su interior.

Además de apoyar a Trump, Thiel es un conocido prepper millonario que cree que el mejor lugar para recibir el apocalipsis es Nueva Zelanda, por él es que muchos han adquirido allí una propiedad y la nacionalidad -1288 estadounidenses obtuvieron permiso de residencia en 2016.

Antonio García-Martínez, ex product manager de Facebook afincado en Washington y conocido asesor de empresas y startups, tomó una peculiar decisión tras la victoria de Trump, compró cinco acres de tierra en una pequeña isla situada entre Seattle y Vancouver, allí construyó una casa autosuficiente con paneles solares, generadores, bombas de agua y miles de cartuchos de munición y balas para defenderse.

“Puede sonar pedante, pero los expertos en tecnología de San Francisco, no solo viven en el futuro tecnológico creando los productos y servicios del mañana, también viven en un futuro económico y social. Por ello saben identificar el impacto de ciertos cambios económicos y tecnológicos muy dramáticos que van a producirse o ácaban de ocurrir, y como van a afectar a la sociedad. La mayoria no se dan cuenta, pero nosotros sí… y la cosa viene complicada”

Según García-Martínez, la automatización y la inteligencia artificial van a destruir la mitad de los empleos de Estados Unidos en solo 20 o 30 años. Esto va a generar grandes desigualdades y una escalada de violencia. Por eso, los ricos se están preparando.

Yishan Wong, un antiguo empleado de Facebook y ex director ejecutivo de Reddit, dijo a The New Yorker: “Los expertos en tecnología no creen que necesariamente vaya a haber una catástrofe. Creen que es un evento remoto, pero uno con un inconveniente muy grave, por lo que, dada la cantidad de dinero del que dispone, gastar una fracción de su riqueza para protegerse contra esto… es algo lógico”.