La última prueba de misiles de Corea del Norte puede haber puesto nervioso a la mayor parte del mundo, pero a los surcoreanos ahora se les ofrece tranquilidad con estos refugios antiradiación.

La empresa Chumdan Bunker System acaba de abrir una sala de exposición en Seúl para vender los contenedores de $1.300 dólares, aproximadamente, que prometen mantener a las personas seguras si cae una bomba nuclear.

Cada bunker viene equipado con cuatro camas aunque puede modificarse par aumentarlas hasta ocho, su propio sistema de filtración de aire y paneles solares para brindar electricidad.

El propietario, Go Wan Hyeok, dijo que desde la última prueba, que ocurrió temprano el miércoles, su equipo de ventas ha estado luchando para mantenerse al día con la demanda.

Los búnkeres también tienen generadores de carga automática para proporcionar electricidad hasta por un mes, una nevera, una computadora y un periscopio para verificar cuándo es seguro salir. También se suministran paquetes de raciones deshidratadas para astronautas de la NASA, junto con máscaras de gas para la familia y trajes para protegerse contra la lluvia ácida.

Igualmente hay un inodoro químico, una bolsa de ducha y un fregadero que permite drenar los desperdicios afuera sin exponer a los ocupantes.

El Sr. Go dijo: “Empecé la empresa en septiembre, pero he estado investigando esto durante mucho tiempo y he viajado por todo el mundo. Antes, no eran a prueba de radiactividad en Corea, y muy caros, luego de pasar un tiempo en Suiza, EE.UU., Australia y el Reino Unido, se me ocurrió el búnker más perfecto. Hice todo lo posible para construir esto. Investigué todos los productos y es completamente único. Esta sala de exposición es para personas que pasan y quieren comprar una. Estos búnkeres son a prueba de todo. Fuera del ejército, este es el primer búnker como este disponible para uso civil “.

Go agregó que ahora planea expandirse a Europa y al mercado del Reino Unido, ya que el nuevo misil Hwasong-15 de Kim pone a Europa al alcance por primera vez.

El rango máximo estimado del ICBM, que es el más poderoso que Corea del Norte haya probado jamás es de 12.875 kilómetros.