[FOTOS] Blanquita Nieves presentó a su guapo y desconocido novio en “La Divina Comida”

Hace 2 años me certifiqué en todos los niveles de Psych-K Psych-K es una poderosa herramienta que permite cambiar creencias a nivel del subconsciente. Gracias a esta maravillosa herramienta he experimentado grandes cambios en mi vida y en la de mi entorno. Este sábado hay una jornada de Psych-K que le da la oportunidad a cualquier persona de conocer esta gran herramienta de cambio. Imparte @lifetrainer creador de transformatuvida.cl. Consultas sobre valores, lugar y horario con @lifetrainer o en www.transformatuvida.cl #psych-k #Transformatuvida #RodrigoZarzar #BruceLipton #labiologiadelacreencia #subconsciente #vidasana #cambiospositivos

