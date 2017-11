Fotos | Blanquita Nieves presentó oficialmente a su novio en la Divina Comedia; llevaban dos años

La noche de este sábado se vivió un nuevo capítulo del programa de Chilevisión La Divina Comida. En el episodio participaron el cantante nacional José Alfredo Fuentes, Felipe Kast, Soledad Bacarreza y Francesca Cigna (Blanquita Nieves).

En la oportunidad, los rostros disfrutaron de amenas cenas y dieron a conocer un poco de su desconocida intimidad. En el caso de la conocida Blanquita Nieves, cuando fue su turno de recibir a los comensales en su hogar, se lució preparando unas brochetas de carne, tallarines fritos y un postre inventado por ella con plátano y galletas que conquistó a sus invitados.

Pero eso no fue todo, pues en la ocasión la mujer de 36 años presentó a su pololo Rodrigo a quien conoció cuando él fue su terapeuta en una compleja etapa de su vida. “Cuando nos conocimos yo estaba pasando por un momento de mi vida que me sentía como bloqueada en cuanto a las parejas, era la eterna soltera, de hecho mis amigos me trataban de hacer gancho (…) había algo conmigo y dije ‘necesito una terapia o algo’, en ese momento yo conozco una herramienta de cambio que se llama Psych-K que te permite cambiar las creencias a nivel subconsciente”, manifestó.

Luego agregó entre risas “yo no me estaba creyendo el cuento, estaba con la autoestima por el suelo y ahí llegué donde Rodrigo, mi terapeuta, tirándole toda mi mochila, así soy yo”. Cabe mencionar que la ex bailarina de Morandé con Compañía, y Rodrigo mantienen una relación hace dos años.

