Fotos | China Suárez compartió publicación mostrando sus estrías y las redes la aplauden por su naturalidad

La trasandina María Eugenia Suárez, está feliz con su segundo embarazo. La novia de Benjamín Vicuña ya tiene cinco meses de embarazo, y cada vez que puede muestra su pancita, pues está feliz con la familia que está formando con el actor chileno, con quien incluso llegará al altar el próximo año.

A través de las redes sociales Eugenia “China Suárez constantemente se encuentra compartiendo fotografías de sus estado. El apoyo de sus seguidores es absolutamente notorio. Su cuenta siempre está llena de halagos y buenos deseos para ella y su familia junto a Benja Vicuña.

Pero hace poco, China Suárez sorprendió a sus seguidores de Instagram, tras compartir una fotografía al natural. En ella se puede ver a su mascota descansando sobre el abultado vientre.

Imagen que recibió cariñosos comentarios de sus fanáticos, quienes aplaudieron que se mostrara tal cual es, ya que en ella se pueden ver sus estrías. Una consecuencia sumamente común del embarazo por la que las mayorías mujeres deben pasar y que muchas, lamentablemente, no pueden remediar jamás.

Sin embargo, algunos usuarios le hicieron notar este detalle estético. “Es natural que salgan estrías pero es por que tiene que tomar mas liquido,”, “tienes estrías..” y “tiene venas y estrías en la pierna”, fueron algunos de los comentarios que recibió Suárez.

Por eso, decidió responder a través de la misma red social a quienes la criticaron por mostrarse al natural. “Tengo estrías desde que tengo 15 años, pero no me molestan en lo más mínimo, no es por el embarazo”, fue su respuesta.

vía tecache