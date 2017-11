Fotos | Chloe Moretz se ganó los halagos de Hollywood con este elegante y formal atuendo que ha sido tildado de masculino

Chloe Moretz salió en Nueva York durante una lluviosa noche de martes en un llamativo traje a rayas rosa y los medios no tardaron en llenarla de halagos. La actriz, de 20 años, vestía una sencilla camiseta blanca debajo de su chaqueta y combinaba los pantalones pitillo con botines blancos.

Ella contrasta el rosa de su atuendo con un color rojo labial que combina con su bolso cuadrado. Chloe llevaba su cabello rubio peinado hacia atrás desde su frente y estilo detrás de sus orejas. Su rostro estaba cubierto con una buena cantidad de colorete y le agregó máscara negra a sus pestañas.

La joven celebridad no pareció inmutarse ante las gotas de lluvia cuando un ayudante le sostuvo un paraguas sobre para intentar protegerla del agua y para que el clima húmedo no arruinara su look.

Chloe regresó a la Gran Manzana después de filmar en Irlanda y Toronto. Su regreso a casa le permitió reunirse con su novio Brooklyn Beckham (18 años), el hijo de David y Victoria Beckham.

Brooklyn está inscrito en un curso de fotografía en Nueva York y ha estado publicando en las redes sociales acerca de lo mucho que odiaba estar separado de su novia. La pareja, que salió durante un año antes de separarse en 2016, reavivó su romance durante el verano pasado.

Estos mediáticos tortolitos hicieron una aparición pública juntos el lunes por la noche mientras asistían a la Xbox One x VIP Event & Xbox Live Session. Brooklyn posó para las fotos con su brazo cubriendo los hombros de Chloe mientras los dos vestían chaquetas de mezclilla a juego.

El sábado pasado, el adolescente envió un dulce video a su novia, publicando un clip en blanco y negro en Instagram con la leyenda: “Perdí tanto a mi bebé @chloegmoretz”.

vía daily mail