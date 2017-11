Fotos | Christina Aguilera eliminó misteriosamente esta fotografía de su Instagram y los fans especulan acerca de las razones de la artista

La fotografía de una irreconocible Christina Aguilera se viraliza en las redes pero extrañamente ella la borró de su cuenta de Instagram.

Hace un par de días la cantante estadounidense Christina Aguilera sorprendió a sus más de 4.3 millones de seguidores en Instagram, con una fotografía que poco duró en la red social.

Fue el jueves por la noche que la intérprete subió una imagen en la que aparecía con las manos atrás de su cabeza, los ojos sumamente maquillados y los labios hinchados, además de sus pómulos.

La foto casi no alcanzó a recibir comentarios, pero los pocos que tuvo coincidieron en lo diferente de su aspecto. En cuestión de minutos la foto fue eliminada de su perfil y desde entonces no ha vuelto a subir otra postal.

No obstante, pese a su rapidez, hubo varios usuarios que alcanzaron a realizar una captura de la polémica fotografía, lo que ha hecho que se viralice por distintas redes sociales, siendo Twitter donde la discusión se ha instalado.

A partir de entonces las críticas no se hicieron esperar y los pantallazos no han parado de circular. Asimismo, son varios los que aseguran que la cantante se habría sometido a algún procedimiento estético tanto en sus labios como en sus mejillas, los que evidentemente no fueron para nada del gusto de sus fans.

Hasta el momento nadie sabe realmente cuál es la razón verdadera que llevó a la artista a eliminar esta fotografía de la cuenta de su red social, pero han sido los mismos seguidores quienes la han hecho circular.

vía página7