Fotos | Cristiano Ronaldo da la bienvenida a su pequeña hija, Alana Martina, mientras comparte fotos del hospital momentos después que su novia diera a luz

La estrella de fútbol Cristiano Ronaldo ha celebrado el nacimiento de su cuarto hijo, solo horas después de que una estrella de televisión de reality afirmara que él habría engañado a su novia con ella.

El joven y talentoso futbolista, de 32 años, subió una fotografía de su novia Georgina Rodríguez, de 22 años, sosteniendo a su bebé junto a él y su hijo mayor, Cristiano Jr.

Escribió en su página de Instagram : ‘¡Alana Martina acaba de nacer! ¡Tanto Geo como Alana lo están haciendo bien! ¡Todos estamos muy felices!

La familia llegó al Hospital Quirón Universal en Madrid, cerca de la casa del futbolista en la finca VIP cercana el domingo por la tarde.

Se pensó que su primer hijo, y el cuarto de Cristiano, nacería alrededor del 21 de noviembre. Pero el domingo por la noche, Ronaldo confirmó que todos estaban “muy bien”.

Georgina, que es mitad española y mitad argentina, dijo en agosto cómo se estaba preparando para el nacimiento de Alana Martina mientras comía una estricta dieta mediterránea.

Cristiano dijo la semana pasada que ser padre era una experiencia increíble.

Amplió su familia en junio con las gemelas Eva y Mateo, que nacieron en un hospital de EE. UU. Y regresaron a Madrid, donde viven con su madre.

Cristiano Jr., de siete años, también se cree que nació en una madre sustituta en los Estados Unidos.

La semana pasada, Ronaldo dijo: “Ser padre es un viaje único y personal, algo que me ha cambiado por completo.

“Me ha enseñado cosas sobre el amor que nunca supe que existían. Me ha suavizado y me ha dado una perspectiva diferente sobre lo que es realmente importante en mi vida. No puedo esperar a ser papá otra vez. Ser padre y ver crecer a mi familia es sin duda el mayor privilegio que he tenido. Pasar tiempo con ellos, estar a su lado, sonriendo y riendo con ellos. Han traído mucha felicidad y alegría a mi vida”.

La noticia se produce apenas horas después que Natacha Rodrigues, modelo y protagonista de reality, asegurara que la pareja tuvo relaciones sexuales en marzo mientras mantenía una relación comprometida con Georgina.

Natacha, de 21 años, afirma que le había estado enviando mensajes y que escribió: “Me encanta tu trasero. Quiero verlo en carne y hueso”.

