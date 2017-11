Fotos | Cynthia Cos, la chilena cosplayer que la rompió en las redes sociales con su traje del clásico “Vampirella”

Luego de la noche del terror, te contamos cómo hizo Cynthia Cos para interpretar a Vampirella, uno de los íconos femeninos del género.

Dicen que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague y es por ello que nuestra Cynthia Cos finalmente realizó el cosplay de Vampirella, singular heroína de los cómics que hace unas semanas había sorprendido con un coqueto diseño de los chicos de MangaCorta.cl y ahí se animó a repetir esta osada sesión.

Inundados por el ambiente de Halloween, la conductora de #LaMatrix nos presentó su trabajo en el cap 013 de nuestro streaming geek.

Cynthia Cos es nacida y criada en Santiago, disfruta mucho del mundo “ñoño” que todos nosotros amamos y como estudiante de diseño de vestuario sus cosplay tienen una calidad envidiable y con trabajos muy detallados y buenos, esperamos que disfruten mucho la entrevista!

¿PODRÍAS PRESENTARTE Y DECIR LO QUE GUSTES DE TI?

Soy Cynthia Cos, cosplayer, fanática del animé los mangas y todo el mundo ñoño.

¿DESDE CUÁNDO HACES COSPLAYS?

Desde el 2012 hace 4 años ya.

¿QUÉ TE INSPIRÓ A INICIARTE EN EL MUNDO DEL COSPLAY?

Principalmente mi gusto por el animé y el mundo “ñoño”.

¿CUÁL DE TODOS LOS COSPLAY QUE HAS HECHO ES TU FAVORITO?

Sin dudas Kitana, siempre cuento que tengo una relación de amor- odio con este personaje ya que confeccionarlo fue difícil, tanto la versión del MK9 como la del MKX. Sin embargo, lo que provoca este cosplay en las personas de todas las edades y en mi principalmente, el sentirme la “Princesa del Juego”, es lo mejor!

¿ES MUY SACRIFICADA LA VIDA AL MOMENTO DE HACER COSPLAYS? ¿POR QUÉ?

Si, el cosplay es una disciplina que se hace principalmente por amor al arte. Entonces el esfuerzo, tanto monetario como de tiempo lo hacen bien sacrificado. Pero es una experiencia que vale la pena vivir y cuando lo haces parte de tu vida, ese sacrificio se vuelve satisfacción.

¿SI TUVIESES QUE HACER ALGÚN COSPLAY SIN LIMITANTE ALGUNO CUÁL SERÍA?

Difícil pregunta… aquí se me caerá el carnet. En relación a animé, el elegido es Alexiel de Angel Sanctuary, y de videojuegos sería el de Sadira de Killer Instinct.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS SE DISFRUTA AL MOMENTO HACER COSPLAY?

Soy estudiante de Diseño de vestuario, así que del cosplay disfruto desde ir a comprar a telas hasta caracterizar al personaje. Además compartir con las personas que se acercan a hablarme o a pedir una foto.

¿ESTARÁS EN ALGÚN EVENTO PRÓXIMAMENTE?

El evento seguro en el que estaré será Festigame, es uno de los evento del año al que más disfruto

¿CÓMO CREES TÚ QUE LA GENTE VE LA ESCENA DEL COSPLAY EN CHILE?

Creo que aún falta mucha madurez mental para comprenderlo del todo, pero vamos por buen camino. Las personas cada vez se asombran más al ver nuestro trabajo y eso se debe al gran nivel que está alcanzando el cosplay en Chile.

¿CUÁL ES EL RECUERDO MÁS GENIAL QUE TIENES DE NIÑA RELACIONADO A LOS VIDEOJUEGOS?

Lo que siempre recuerdo es que en ocasiones jugaba super nintendo (Super Mario World) con mis primos y se suponía que cambiábamos turno cuando morías. Y como yo era tan mala perdía al primer salto, entonces la verdad no jugaba nada. Y debido a ese episodio nunca más jugué jajaja.

¿QUÉ VIDEOJUEGO DISFRUTAS DESDE SIEMPRE?

Como lo dije antes mi experiencia con los videojuegos es más bien lejana, sin embargo Mortal Kombat es un juego que siempre ha estado en mi vida desde que uno iba a “los videos” a jugar.

¿CUAL ES TU PERSONAJE FAVORITO DE LOS VIDEOJUEGOS Y POR QUÉ?

Mi personaje de videojuegos favorito es Kitana, me encanta su evolución. Su estética y es por eso que la elegí como el personaje ícono para mí como cosplayer.

¿ALGÚN MENSAJE QUE ENTREGARLE A LA GENTE QUE SIGUE TUS COSPLAY O SE INTEGRA A CONOCERTE?

Les diría que de verdad espero que le guste mi trabajo, agradezco mucho su apoyo, tanto en redes sociales como eventos, y siempre se agradece la buena onda. Esto se hace con mucho esfuerzo y lo que uno espera, es que se note eso al momento de mostrarlos.

Fotos de su cosplayer:

Más cosplayers de Cynthia Cos:

vía tarreo