Fotos | Hija de Marcelo “Chino” Ríos marca tendencia en Internet con estas publicaciones en bikini que le hicieron sumar aún más seguidores

Hace ya más de un mesa atrás publicamos unas fotografías de la hija de Marcelo Ríos y sus esposa en la que ambas demostraban una parecido tan particular, que era difícil determinar quién era quién.

Ahora la hija del astro histórico del tenis nacional ha vuelto ha causar sensación en las redes con unas fotografías veraniegas que han tenido una exitosa acogida por parte de sus seguidores, los que la han elogiado enormemente debido a su notorio atractivo físico.

La hija del ex número 1 del mundo compartió una serie de fotografías en traje de baño, dejando de lado el perfil bajo que venía mostrando.

“Conita”, como se hace llamar en su perfil de Instagram, acaba de traspasar el umbral de 50 mil seguidores en esa red social. Y en lo que parece ser una celebración por el creciente número de fanáticos que la acompañan, Constanza Ríos Sotela publicó una serie de fotos en bikini.

La hija del “Chino” Ríos sorprendió al admitir, en una entrevista a principios de año, que se parecía bastante a su padre: “No sé si se nota, pero soy muy parecida a mi papá. No hablo mucho y no soy tan expresiva como mi mamá. Yo soy más tranquila, más para adentro. Me parezco más a él”, había declarado en ese entonces.

Y en las fotos que compartió en los últimos días, se la vio disfrutando de paisajes envidiables.

Los que abundaron fueron, precisamente, los comentarios elogiosos de los usuarios hacia su gran estado físico: “Guapa”, “qué hermosa hija de nuestro número 1″ y “regia” fueron algunos de los mensajes.

