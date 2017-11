Las selfies son un un enfoque fotográfico que hoy más que nunca es ampliamente utilizado, sobretodo por quienes son fieles adeptos de las redes sociales. La siguiente historia corresponde a un amante de estas fotos que por lograr una explosiva selfie terminó perdiendo la vida trágicamente.

Un hombre ruso murió después de posar para una foto con una granada de mano después de sacar el pin. Alexander ‘Sasha’ Chechik le había enviado una imagen a su amigo mostrándose sosteniendo la granada momentos antes de que estallara, matándolo instantáneamente.

La policía dice que había enviado varias imágenes a sus amigos donde posó con la granada de mano y que esto indica que no había tenido la intención de quitarse la vida. Una imagen policial gráfica muestra la espantosa carnicería.

Momentos antes, un amigo le había enviado un mensaje: “¿Dónde estás? ¿Estas bien?”. Él respondió: “¿Depende de qué esté de acuerdo con tu comprensión?” Luego, Alexander, envió una foto de la granada en su mano, con el seguro quitado.

Su amigo le dijo: “Escucha, no hagas cosas estúpidas. ¿Dónde estás?”.

La policía dijo que creen que Chechik esperaba que la granada no explotara mientras no la arrojara. Como también había enviado fotos a otros amigos, la policía clasificó su muerte como un accidente, no como un suicidio, según los informes. Y es que Alexander nunca manifestó ningún síntoma ni rasgos suicidas. Así que los expertos piensan que simplemente fue un desgraciado evento producto de una irresponsable y poco racional humorada.

El Comité de Investigaciones de Rusia está investigando el incidente, dijo la funcionaria Natalia Smyatskaya.