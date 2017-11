[FOTOS] Jean Philippe Cretton confirmó su regreso a histórico programa

Jean Philippe Cretton confirmó su regreso como notero de “Caiga Quien Caiga” (CQC), el polémico programa que Mega emitió por última vez hace seis años y que sus fieles seguidores extrañaban por los ácidos comentarios de sus conductores y noteros.

“Muy Feliz de reencontrarme con estos viejos amigos. Unos más viejos que otros jajaja CQC PRONTO POR @chilevision @sebaeyzaguirre7”, escribió el comunicador en su cuenta de Instagram para confirma que será parte del espacio que regresa a través de Chilevisión.

La noticia impactó de forma positiva a sus seguidores, quienes en pocas horas comenzaron a enviar múltiples mensajes de apoyo, mostrándose ansiosos por el regreso del mítico programa.

“Tremendo panel!!!!!”, “Lo máximo!! ❤”, “NO SABÍ CUANTO TIEMPO LLEVO ESPERANDO ESTO ❤💪👑” y “K buenooooo👏👏👏👏🙌👍”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los seguidores del comunicador en redes sociales.

Anteriormente, Gonzalo Feito confirmó el regreso a la televisión chilena de “CQC” con dos capítulos especiales en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, tal como se pudo ver en las pasadas votaciones primarias a través de redes sociales.

“Es totalmente cierto. En principio son dos capítulos especiales en CHV, en primera y segunda vuelta, asumiendo que Piñera no gana altiro, claro (…) estamos haciendo seguimientos a los candidatos, tenemos a varias ‘mosquitas’ ahí infiltradas, para que no piensen que no sabemos lo que cada uno anda haciendo en su campaña”, aseguró Feito en una entrevista a diario La Cuarta.

El esperado programa podría extender sus emisiones, dependiendo de los resultados de sintonía, situación que creen será una realidad. Finalmente, Gonzalo dijo que el objetivo de este anhelado regreso es simplemente “destrozar a los candidatos” con el estilo que caracterizó a las primeras emisiones.

Con información de Te Caché.