Fotos | Joven sudafricana viraliza inspiradora campaña en internet con estas fotos en bikini que ya han dado la vuelta al mundo

El nombre de la joven sudafricana Mira Hirsch está dando la vuelta al mundo luego de que una de las fotos que publicó en Instagram se convirtiera en viral.

¿Qué hizo que la imagen fuera vista y compartida por miles de personas en todo el globo? Una poderosa e insospechada: dejó atrás uno de sus mayores miedos.

Hirsch sufre de lo que se denomina “Caderas de violín”, una condición que hace que las personas tengan una pequeña curva en la zona que une la cadera y los muslos.

Una extraña y poco común característica que avergüenza a muchos y que en este caso también tenía el mismo efecto en esta sudafricana.

“Odiaba mi cuerpo, no aceptaba nada de mí misma, Nunca mostraba mis muslos, barriga o brazos cuando salía por la calle”, aseguró.

No obstante, Hirsch dejó atrás sus miedos y decidió publicar en su cuenta de Instagram una foto posando en bikini. Algo que nunca había hecho antes por miedo a las burlas.

“Aprendí que toda esta negatividad y toxicidad estaba siendo extremadamente destructiva. Necesitaba cambiar mi manera de pensar, así que salí de mi zona de confort. Pensé… ¡soy bella! Voy a enseñar mis estrías, mi celulitis y mi barriga. Nunca me he querido ni aceptado a mí misma tanto como lo hago ahora, todo ha sido porque me dije a mí misma que era suficiente y bella. No es fácil, es un proceso emocional largo, pero aquí estoy, poniendo una foto mía en bikini, algo que no habría hecho ni en un millón de años”, escribió la joven.

Y fue así como al dar este “sanador” paso Hirsch se convirtió en viral. De manera impensada, su verdad, su experiencia y su foto comenzaron a ser replicadas en todo el mundo. Un nuevo fenómeno de las redes sociales.

“No dejes que nadie te desanime. Has tus propias reglas, eres bella y no necesites que nadie te diga que no encajas”, agregó la sudafricana quien hoy acostumbra a subir fotos en bikini a Instagram.

vía guioteca