Fotos | La nueva apariencia de Jenna Jameson, la reina del cine para adultos, que la hace lucir irreconocible

Cuando se pensaba que se mantendría alejada completamente de la prensa y los medios, quien fuera conocida como la “Reina del Porno”, Jenna Jameson, nuevamente vuelve a ser noticia.

Sin embargo, esta vez Jameson no da de qué hablar por protagonizar una cinta XXX o por ser parte de la dirección de una producción de este tipo, sino por lo irreconocible que luce en la actualidad.Y es que tras dejar los desnudos y las cámaras, Jenna, prosiguió con su vida como cualquier persona normal y es en ese contexto donde fue paparazeada.

Paparazzis sorprendieron a Jameson caminando por las calles de Los Angeles junto a su novio Lior Bitton, de quien espera un bebé.

A sus 42 años, quien fuera la “Reina del Porno” aparece en las imágenes sin una gota de maquillaje, y con un aspecto que da cuenta de los meses que lleva de embarazo.

Obviamente, llamó la atención el rostro de James, pero también su vestimenta, ya que pese a lucir unos evidentes kilos de más, luce un vestido apretado que para muchos fue una mala elección.

Así luce hoy la fundadora de la productora de cine para adultos “Club Jenna” y quien además protagonizó un centenar de películas de alto contenido sexual.

Además, destaca en el curriculum de esta actriz porno el haber estado en los Best Seller del The New York Times con su autobiografía titulada: “Cómo hacer el amor como una estrella del porno: Una historia de advertencia”.

Así luce Jenna Jameson, la “Reina del Porno”:

vía guioteca