Fotos | LLegó a pesar 145 kilos y hoy está en menos de la mitad; decidió compartir su caso para motivar a otras

Los casos de descenso de peso no solo sorprenden por el impacto de las fotos del antes y después, también son una inspiración para quienes buscan mejorar su salud. Jessica Beniquez es una joven de tan solo 21 años que tocó fondo cuando la balanza le marcó 145 kilos. Hoy, más de 240.000 usuarios la siguen en Instagram y son testigos de su transformación.

De chica obesa, con malos hábitos alimenticios y una vida sedentaria, Beniquez pasó a ser un modelo a seguir en las redes sociales. Así lucía antes de adelgazar 70 kilos:

Entrevistada por People, la joven explicó que hacía todo eso que cualquier nutricionista o médico desaconsejaría: “Jamás ponía un vegetal en mi boca. Comía comida rápida todos los días, casi siempre nuggets de pollo, pasta y papas fritas”. A esto, le sumaba la absoluta falta de ejercicio: “Me tiraba en la cama a ver una serie tras otra en Netflix. Todo lo que hacía era comer, ir a trabajar y mirar programas de televisión“, confesó la joven.

Debía hacer algo, pero no fue hasta que alcanzó los 145 kilos que se dio cuenta de la gravedad de su situación: “Me costaba levantarme de la cama. Me sentía infeliz. Sabía que tenía que perder peso porque tenía presión alta, pero me llevó un año darme cuenta de lo peligroso que era eso y que debía hacer algo al respecto.”

En febrero de 2016, Jessica Beniquez logró que la voluntad fuera más fuerte: “Estaba por empezar otra serie en Netflix y sentía que no quería hacer más eso. No quería sentarme en la cama y no hacer nada. Me sentía con tanta pereza. Ni siquiera salía con mis amigos.”

En vez de quedarse otra vez frente a la pantalla, Beniquez decidió encargar unos batidos nutritivos y marcar ese día como el primero de su nueva vida. Y toda la voluntad que no había tenido hasta ese momento, llegó para quedarse. Las fotos de su transformación dan cuenta de esto y tienen miles de likes en Instagram.

Durante tres meses, cada día consumió dos batidos, una comida y algunos snacks. Después, estuvo cinco meses bebiendo un batido y dos comidas con snacks por día. Tras estos ocho meses, abandonó los batidos y comenzó con un régimen de alimentación tradicional y saludable.

Sin embargo, la dieta sola no hubiera sido efectiva si no hacía algo con su vida sedentaria: “El día después de encargar los batidos, estaba caminando. Cada noche caminaba entre 2 y 3 km”. Asistir al gimnasio le daba vergüenza, así que a las caminatas les sumó videos de ejercicios de YouTube.

“Pero una vez que saqué la membresía del gimnasio, entrené todos los días durante una hora, luego una hora y media, y ahora entreno dos horas y a veces más”, relata Beniquez.

Sus almuerzos actuales incluyen carne, zanahoria, hummus, yogur, queso fresco y ensaladas con pollo a la parrilla. Para desayunar, opta por frutas, avena y linaza. También consume batidos proteicos.

Tras 19 meses en los que experimentó un cambio profundo en su estilo de vida, Jessica Beniquez ha logrado adelgazar unos 70 kilos. Sus fotos en Instagram no dejan de ser sorprendentes, pues al ver sus antes y después, parece tratarse de otra persona.

vía guioteca