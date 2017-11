My favourite #throwback #meandmydaughters ❤️❤️#tbt @kaay.s_ @koliieya.s #motheranddaughter#hypehair #skincare #sundayriley #maccosmetics #esteelauder #antiaging #instagood #instahair #instafamily #instadaily#hair #beauty #black_beautifulclassy#makeuplover #makeup #makeupforblackwomen #benjaminbutton #neutrogena

A post shared by Kienya Booker (@kienyabooker) on Jun 1, 2017 at 10:59am PDT