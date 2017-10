Fotos | Marlen Olivarí se ganó la admiración de todos su fans con estas tiernas publicaciones de su hijo que han recibido miles de likes

El 23 de junio de 2011, la vida de Marlen Olivarí cambió para siempre tras convertirse en madre por primera vez. En la oportunidad, la exmusa de Morandé Con Compañía dio a luz a Lorenzo Leonardo, fruto de su relación con el empresario italiano Luciano Marocchino, con quien lleva varios años emparejada.

El pequeño nació a eso de las 15:35 horas en la Clínica Las Condes, con música italiana de fondo, pesó 2.9 kilos y midió 49.5 centímetros, según informó Ahora Noticias. Tras el nacimiento de su primer hijo, y del tercero para Marocchino -quien es padre de un italiano, Andrea de 33 años, y una francesa, Luna de 17-, la morena se declaró absolutamente dichosa en la etapa que vivía. “Ha cambiado todo de manera tan positiva. Es todo tan distinto. Bello. Yo me imaginaba que la maternidad era linda, pero ahora que la vivo en carne propia, es mucho más hermosa”, comentó la viñamarina en 2011 al diario La Segunda.

A ello, agregó que “A mucha honra. Las cosas pasan cuando tienen que suceder. Los procesos no hay que adelantarlos. La maternidad me llegó en un momento súper bueno, de madurez emocional. Y con la persona adecuada… Creo que no me equivoqué”. Sobre su relación con su suegra, Giovanna Nano, tras el recibimiento de Lorenzo, Olivarí comentó que “Es maravillosa. Nos comunicamos todo el tiempo por Skype. Y le mostramos al nipote (nieto) por la cámara”. “Es un angelito. Maravilloso. Llora mucho cuando tiene hambre. Se revoluciona la casa completa. Su llanto se escucha a 20 cuadras”, agregó la vedette.

Han pasado poco más de seis años desde el nacimiento del pequeño Lorenzo, y Marlen sigue disfrutando día a día de su maternidad. Así lo ha demostrado a través de su cuenta en Instagram, donde esta semana compartió un lindo video junto a su hijo entonando la canción Te amo con locura del dúo Eyci and Cody. Tras difundir el material, la ex ‘Morandé’ recibió decenas de cariñosos mensajes de algunos de sus más de 157 mil seguidores: “Hermoso tu bebé”; “¡Lindos! Ternura al máximo”; “Qué rico tu niño, se ve que es muy cariñoso”; “Que lindos, tu hijo te adora”; y “Qué hermoso tu hijito, Marlen, te mereces toda esa felicidad. Eres genial”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Cabe recordar, que Marlen y Luciano se conocieron en enero de 2009, cuando la showoman fue elegida como rostro del Hotel Conrad de Punta del Este y se topó con el magnate europeo. Desde entonces, comenzaron una relación que se mantiene hasta el día de hoy y que tuvo como fruto al pequeño Lorenzo. “Nos conocimos en Punta del Este. Empezamos a salir y el amor fue creciendo con el tiempo, a medida que nos fuimos conociendo. Pero creo que el momento en que realmente me enamoré de él fue cuando me di cuenta cuánto él amaba a su madre. Es lógico que un hombre que es tan buen hijo, también sea buen padre, buena pareja, buen hermano, buen amigo… Fue súper importante cuando estuve 3 meses con él en Italia. Es un hombre que ama a los suyos. Me siento súper parte de su familia. Me adoran. Y el amor es mutuo”, señaló en la entrevista sobre su relación.

Anteriormente, en 2005, Olivarí contrajo matrimonio con su ex mánager, Roberto Dueñas, con quien se mantuvo hasta 2009 en medio de una bullada separación. Por su parte, Marocchino se hizo “famoso” en nuestro país por las polémicas fotografías en topless que protagonizó junto a Cecilia Bolocco, en un controvertido episodio de la farándula conocido como “Boloccazo”. Pese a ello, con el paso del tiempo Marocchino conoció y se enamoró de la vedette, quien actualmente se encuentra dedicada a su más reciente espectáculo, Dance With Love, el cual lidera con el coreógrafo y campeón mundial de baile deportivo, el lituano Neilas Katinas.

Felíz 18 de Septiembre !!!! CHILE está de fiesta …..❤❤❤❤❤ A post shared by Marlen Olivari by MO (@oficialmarlenolivari) on Sep 18, 2017 at 6:52am PDT

Te amo con locura !!!!!!!! A post shared by Marlen Olivari by MO (@oficialmarlenolivari) on Oct 16, 2017 at 6:00pm PDT

Reciclaje semanal !!!!! Perdón dije tetraplak en el video 😆😆😆…lo importante es reciclar 😘😘 A post shared by Marlen Olivari by MO (@oficialmarlenolivari) on Sep 9, 2017 at 8:32am PDT

Felíz Cumpleaños número 6 a nuestro amado hijo Lorenzo Marocchino Olivari ❤❤❤❤ A post shared by Marlen Olivari by MO (@oficialmarlenolivari) on Jun 23, 2017 at 3:48pm PDT

