Fotos | Megan Fox viste a sus hijos como princesas Disney para romper con estereotipos y las redes la condenaron

Seguidores de Megan Fox la cuestionan por “incitar” a sus hijos a ser homosexuales. La actriz está en la firme postura de no obligar a sus hijo a vestirse como no quieren.

Las críticas a Megan Fox por los vestidos de sus hijos

A Megan Fox no le gusta mostrar fotos de sus hijos. Pese a la exposición que significa, las fotos que ha publicado no han dejado indiferente a nadie: en ellas han aparecido sus dos hijos vestidos de princesas Disney. Esto, al parecer, no le ha parecido nada bien a algunos de sus seguidores, puesto que, según ellos, los estaría obligando a ser homosexuales.

No es la primera vez que Megan Fox está en el ojo de la polémica por sus hijos. La actriz de Transformers publicó en Instagram una foto donde se ve a su primogénito, Noah Shannon (4), luciendo el vestido Elsa del film de Disney, Frozen. Y otra en la que está su segundo hijo, Bodhi Ransom (3), quien aparece muy casual con los cabellos despeinados y una falda rosada de tul.

Algunos seguidores de Megan Fox la atacaron por estas fotografías y permitirles usar vestidos. Sin embargo las opiniones eran dividas. Algunos otros seguidores de la actriz la defendieron. Es importante considerar que, en sentido estricto, Megan Fox no obliga a sus hijos a usar vestido. Por el contrario, Fox no los está obligando a ser heterosexuales. Sin importar prejuicios y tabúes, ella respeta la decisión de sus hijos de vestirse como estimen conveniente

vía mundotkm