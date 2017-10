FOTOS: Modelo de 13 años muere trágicamente en un desfile: la pasarela fue lo último que vio

Se desmayó durante el desfile. La pasarela fue lo último que vería…

Es un terrible y triste caso que está dando la vuelta al mundo y no deja a nadie ajeno, sobre todo por la notoria crueldad infantil en que se desenvolvieron los hechos que acabaron con la vida de Vlada Dzyuba, una pequeña modelo rusa de tan sólo 14 años que falleció tras una descompensación.

El motivo: trabajó durante 13 horas seguidas en la pasarela dentro del marco de la Shanghai Fashion Week, en China. Por esto colapso y se desmayó, cayendo inmediatamente en coma y siendo enviada de urgencia al hospital.

Fue en el recinto médico donde identificaron que Vlada contrajo una meningitis crónica y su estado crítico se desató por la cantidad de horas continuas que tuvo que trabajar, dentro de un período de tres meses de trabajo.

Peor aún, esto puso en tela de juicio su trabajo, el que fue calificado como “labor de esclavos” al tener un contrato sin seguro médico, razón por la que la joven estuvo muy asustada como para ir al hospital en los días anteriores.

Originalmente, según reporta Daily Mail, ella sólo trabajaría tres horas a la semana y sí contaría con dicho seguro, por lo que se ha generado aún más preocupación en el mundo de la moda y las condiciones de trabajo para las modelos jóvenes que quieren ganarse un espacio, siendo explotadas.

Vlada pasó dos días en coma y luego falleció en el hospital. Su madre había comprado una visa para poder visitarle, pero lamentablemente no alcanzó a llegar a tiempo.

“Ella me llamaba y me decía ‘mamá, estoy muy cansada. Necesito demasiado dormir’. Tiene que haber sido el principio de su enfermedad… y entonces su temperatura subió de golpe. La llamé rogándole ir al hospital”.

Oksana Dzyuba, madre de Vlada.

En tanto, otros medios han reportado otro fatal aspecto: Vlada ni siquiera ganaba bien, siendo un estimado de sólo $8 horas al día con esas extensas jornadas de trabajo. Esta misma falta de recursos hará que sea cremada en China, pues su familia no tiene el dinero para llevar su cuerpo de vuelta a Rusia.

Se supone que ella ganaría $3000 dólares por dos meses de trabajo en China, pero esto realmente era bastante lejano a la cifra real, considerando que de ahí se descontaba su pasaje, hospedaje, comida, seguros e impuestos.

Las distintas agencias de modelaje han entregado diferentes versiones hasta el momento, en especial las de China y Rusia, desestimando las 13 horas o apuntando a que su condición crítica pudo ser dentro o fuera de horas de trabajo. Sin embargo, todos coinciden en que no contaba con la cobertura médica apropiada.

