Fotos | Modelo de un metro derriba las barreras en el mundo del modelaje y forja una exitosa carrera pese a su reducido tamaño

Nacida con una forma de enanismo, Dru Presta que mide un poco más de un metro dice que siempre “sobresalió como un pulgar adolorido”.

Al crecer en la ciudad de Reno, Nevada, Dru fue víctima de bullying durante 15 años debido a su condición, la acondroplasia. Pero nadie se ríe más, ya que la joven de 21 años.

Dru se mudó a la ciudad hace dos años, dejando atrás la negatividad de la vida en la pequeña ciudad para perseguir sus sueños de irrumpir en la industria de la moda.

Ahora estudia para obtener un título en marketing de moda, la modelo de un metro ha cambiado su vida y ya está haciendo olas en el mundo de la moda.

Sassy Dru le dijo a Barcroft TV: “Reno, Nevada es realmente pequeño. Por lo tanto, es muy pequeño en diversidad. No aceptaban el hecho de que algo fuera diferente. Definitivamente me llamaron mucho. Bromearon y me inventaron nombres hirientes”.

“Cuando era más joven, lidiaba con las críticas de la peor manera posible. Me deprimía completamente”.

Dru tenía a su familia para apoyarla, pero como la primera persona que nació con enanismo en la historia de su familia, todos tenían mucho que aprender sobre cómo vivir con la afección.

Para Dru era difícil incluso encontrar ropa de moda en su ciudad natal, pero ahora vive en Los Ángeles y la modelo ha podido disfrutar de la vida que siempre había deseado. Ella dijo: “Decidí entrar en este campo porque no quiero que nadie más sienta que no puede expresarse como lo hice en mi ciudad. Quiero que mis fotos de modelaje muestren que puedes ser sexy aunque tengas cualquier tamaño”.

“Puedes ser súper alto y medir sobre el metro ochenta y puedes medir un metro como yo y seguir luciendo sexy y linda”. Definitivamente el modelaje le ha devuelto la confianza a Dru.

Su Instagram está repleto de fotografías sensuales y cuenta con más de 10.000 seguidores prodigando elogios sobre sus sensuales apariciones.

Ella dijo: “El modelaje ha aumentado mi confianza mucho. Me siento mucho más sexy frente a la cámara, es como si fuera una Dru diferente a la que le gusta estar expuesta. Honestamente, no hay otras palabras, me encanta estar frente al cámara”.

“Mi consejo para las personas con enanismo que les encantaría convertirse en modelo es que simplemente se atrevan y lo hagan”.

Ella agrega: “Quiero que todas las personas en el mundo de la moda sean aceptadas”. Quiero que cualquiera pueda caminar por esa pista como cualquier otra persona, ya sea que los vea rodando por la pista en su silla de ruedas o con muletas.

“No quiero que sientan que tienen que ponerse lo que todos los demás usan, solo porque eso es lo que ofrecen nuestros tamaños. Quiero que las personas puedan sentirse tan libres como yo”, finalizó.

vía the sun