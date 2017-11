Fotos | ‘Niño Búho’ paquistaní puede girar la cabeza 180 grados tal como el personaje del exorcista

Este es el adolescente apodado ‘niño búho’ de Pakistán que puede girar la cabeza 180 grados para mirar directamente detrás de él. Muhammad Sameer, de la ciudad pakistaní del sur de Karachi, usa sus manos para ayudar a girar su cabeza hacia atrás sobre sus hombros tal como la joven del exorcista.

Ahora, el joven de 14 años espera que su increíble flexibilidad lo haga participar en una película de Hollywood.

El adolescente, que entrena constantemente para mantener su elasticidad, dijo: “Tenía seis o siete años cuando vi a un actor en una película de terror de Hollywood girar la cabeza para mirar detrás de él. Me fascinó. Empecé a practicar para eso y en pocos meses pude hacerlo. Mi madre me dio una bofetada cuando me vio haciendo esto y me dijo que nunca más volviera a hacerlo, ya que podría terminar lastimándome el cuello, pero con el tiempo se dio cuenta de que estoy dotado por Dios. Mi sueño es trabajar como ese actor en las películas de terror de Hollywood”.

Sameer abandonó sus estudios y se convirtió en parte de un grupo de baile, Dangerous Boys, para ganarse la vida y ayudar a su familia a encargarse de los asuntos domésticos después que su padre enfermara.

Su padre Sajid Khan, de 49 años, sufrió dos golpes en el corazón y dejó de trabajar. La madre Rukhsana Khan, de 45 años, dijo: “El padre de Sameer estaba trabajando en una fábrica textil. Pero tuvo que dejar de trabajar después de sufrir ataques cardíacos dos veces al año. Desde entonces, él no se estaba manteniendo bien y toda la responsabilidad de la familia recayó sobre los hombros de Sameer”.

“Él es solo un niño, pero no tenemos otra opción. Quería que estudiara y se hiciera un nombre, pero el destino tenía algo más preparado”, dijo la desconsolada madre de Sameer.

El menor junto con otros ocho miembros del grupo de baile se presentan en espectáculos de baile en Karachi. Por cada espectáculo, el niño talentoso gana entre £ 6 y £ 10 libras esterlinas por día, algo así como $8.ooo mil pesos.

Sameer explicó: ‘Puedo ganar entre £ 100 y £ 120 por mes ($100.000 mil pesos aproximadamente).

“Trabajo para poder mantener a mi familia. No quiero que debido a la falta de recursos mis cuatro hermanas tengan que abandonar los estudios”. Ha encontrado varios admiradores en su grupo de baile y nunca se niega a mostrar su increíble talento.

Asher Khan, bailarín principal de Dangerous Boys, dijo: “Me sorprendió la primera vez que vi la capacidad de Sameer para rotar su cuello y hombros. Él es increíble. Es extremadamente flexible y estoy seguro de que podrá recorrer un largo camino si recibe el entrenamiento adecuado”.

Sameer agregó: “Estoy trabajando en mis habilidades de baile, acrobacias gimnásticas y habilidades de actuación para encontrar mejores oportunidades de trabajo que me permitan mantener a mi familia y cumplir mi sueño. Espero mostrar mi talento en pantallas grandes algún día “.

vía daily mail