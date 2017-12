Un experto en control de plagas ha compartido lo que cree que puede ser la rata más grande de Gran Bretaña, midiendo unos sorprendentes 50 centímetros desde la cabeza hasta la cola.

Daren George dijo que estaba sorprendido por el tamaño de la rata, que logró atrapar después de colocar trampas en el jardín de una casa semi-cama en su ciudad natal de New Aresford, Hampshire.

El hombre de 48 años, del Control de Plagas Tradicional, dijo: “Era una bestia. No podía creer el tamaño de eso. Fue tremendo. Estaba en un trabajo para una propiedad doméstica. Me sorprendió la primera vez que lo vi”.

Le dijo al Daily Star el domingo: “Sabía que era grande cuando la mitad de la rata estaba atrapada en el otro extremo de la caja que usamos para capturarlas”.

El descubrimiento de George se produce después que se registrara una rata de 48 centímetros en Poole, Dorset, a principios de este año, que se creía que era la más grande capturada en Gran Bretaña.

Las ratas monstruosas están creciendo a una longitud que típicamente se asocia con gatos domésticos, y el padre de cinco niños advirtió que el público puede esperar que las ratas crezcan aún más en los próximos años.

Él dijo: “Las ratas son un gran problema en Gran Bretaña y está empeorando. Los consejos nunca parecen vaciar los contenedores de las personas y hay desperdicios por todos lados, no es de extrañar que haya tantas cosas en todas partes. A mi esposa no le importa que sea un atrapador de ratas, pero tiene miedo de ellas. Afortunadamente, no me llevo el trabajo a casa”.

Existe el temor de que las ratas monstruosas como la que capturó George se estén volviendo cada vez más resistentes a los venenos comprados en las tiendas, lo que ha obligado a los expertos en control de plagas a recurrir al uso de trampas para atrapar a las criaturas.

George agregó: “Es una verdadera batalla de ingenio, pero parece que la estoy ganando en este momento”.