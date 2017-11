Fotos | Sharon Stone sorprende con su natural aspecto en traje de baño a sus casi 60 años

Pasan los años y poco importa que Sharon Stone ya no sea un rostro recurrente en la pantalla grande: su estatus como una de las mujeres más bellas de Hollywood sigue intacto.

A pocos meses de cumplir los 60 años, la actriz de “Bajos instintos” fue retratada en las playas de Miami luciendo su impecable silueta en un traje de baño azul que le hace mucha justicia al saludable físico de la actriz.

Las imágenes captadas por los fotógrafos no tienen retoque digital, por lo que su aspecto no deja de ser sorprendente. Su tonificada figura parece no dar cuenta del paso del tiempo y su rostro sin maquillaje luce tan bien como en una producción de fotos. Sharon, anda, ¡cuéntanos el secreto! Pues lo ha contado.

Los secretos de belleza de Sharon Stone

No somos los únicos intrigados por su aspecto radiante. En una reciente entrevista concedida a la revista Haute Living, Sharon Stone habló de su rutina de belleza y cuidados: “Uso cremas excelentes y trato de depilar mis piernas cuando me acuerdo. Me encanta entrenar y ejercitarme, lo cual creo que es la clave para tener buena salud. Y, por supuesto, como sano.”

“Bailo, hago yoga, Pilates, nado, juego con mis hijos, monto a caballo, voy a la playa, lo que sea, me gusta moverme. No voy a clases o algo así, solo hago lo que tenga frente a mí”. Además, aseguró que se niega a someterse a cirugías estéticas, lo que, por lo que se puede ver, le está funcionando de maravillas.

vía guioteca