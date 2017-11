[FOTOS] Siete mujeres que nacieron hombres y que deslumbran con su belleza

Esta modelo brasileña es la primera transexual, cuya foto fue publicada en la portada de Playboy Brasil. Y esta revista, como se sabe, está dedicada más que nada al público masculino. Y si ellos no consideran atractivas a quienes posan para la portada, no comprarían la publicación. Pero pasó lo más inesperado: la revista calificó a Roberta como “la mujer más bonita de Brasil”. La historia de Roberta Close es única, porque nació siendo hermafrodita, es decir, una persona tanto con órganos masculinos, como femeninos. Eso, sin duda alguna, no deja de sorprender.