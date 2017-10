[FOTOS] Sobreviviente de cáncer de mama revela sus cicatrices para enviar potente mensaje

Mariana Milward, una sobreviviente de cáncer de mama, decidió mostrar las cicatrices que dejó en su pecho la doble mastectomía a la que sometió para vencer la enfermedad mencionada. La mujer 33 años ha presentado su inspirador discurso en más de 200 iglesias en Río de Janeiro, Brasil, en los últimos tres años.

A pesar de recibir cyberbullying por desnudarse al dar su testimonio, Milward siente la necesidad de compartir su experiencia con otras personas que padecen enfermedades similares y tan difíciles como el cáncer de mama, que muchas veces deja marcas imborrables en el cuerpo y en el alma.

“Mis cicatrices muestran que he pasado por una guerra y que he sobrevivido. Aunque no tengo senos, soy un ejemplo para otras mujeres de que los milagros pueden suceder y siempre hay esperanza”, dijo la mujer que actualmente trabaja como cantante.

Aunque para muchos su ejemplo es inspirador, la ex enfermera sargento que sirvió en el ejército de Brasil comentó que ha sido víctima de innumerables ataques, ya que algunas personas le envían mensajes horribles donde dicen que sus cicatrices son feas y que hace el ridículo.

“Al principio muchas personas se sorprendieron. Incluso hoy, algunos todavía están indignados por lo que hago. Cuando cuento mi historia y me quito la parte superior, hay algunos que vuelven la cara y dicen que no quieren verlas (sus cicatrices). Pero hay muchos que se emocionan mucho y me abrazan”

“Feliz y curada”

Mariana fue diagnosticada de cáncer en 2009, a la edad de 24 años, según informa Metro. El cáncer fue tan agresivo que incluso los médicos prepararon su certificado de defunción con anticipación, ya que temían que no sobreviviera.

En una primera etapa recibió quimioterapia, la que disminuyó la propagación de la enfermedad, pero le dijeron que debían extirpar ambos senos para evitar que el cáncer empeorara.

Actualmente, la mujer señala que está “feliz y curada”, incluso pese al diagnóstico médico que señalaba que el tratamiento la había vuelto infértil, quedó embarazada y dio a luz a su hijo Daniel en el año 2015.

Finalmente, Mariana agregó que no tiene planes de hacerse un implante mamario ya que la silicona podría causar infecciones e incluso desencadenar el regreso del cáncer.

Revisa su testimonio a continuación:

Con información de Mundo TKM.