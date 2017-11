Fotos | Un admirador despreciado le desfiguró el rostro con ácido pero hoy se siente enamorada y la vida le vuelve a sonreír

Una mujer india que sufrió horribles quemaduras en la cara y perdió la visión cuando fue rociada con ácido por un admirador despreciado, ha revelado cómo encontró el amor de su vida mientras se recuperaba en su cama de hospital.

Pramodini Roul, tenía solo 15 años cuando un soldado paramilitar transportado por bicicletas le arrojó ácido en la cara porque había rechazado su propuesta de matrimonio, en un ataque que la dejó con quemaduras faciales que le alteraron la vida cegándola y desfigurándola.

La sobreviviente, ahora de 25 años, a quien su familia llama cariñosamente Rani -o reina-, era estudiante de 10 ° grado y volvía a casa después de tomar un examen con su primo cuando el hombre de 28 años le arrojó el líquido corrosivo en la cara.

En los años siguientes, Rani ha estado ingresando y saliendo del hospital para varias cirugías, así como para el tratamiento de los problemas de salud que la han atormentado como resultado de su terrible experiencia, incluida una temporada en el 2014 para tratar una infección en sus piernas.

Fue entonces cuando Rani conoció a Saroj Kumar Sahoo, que era amigo de su enfermera, y ahora la pareja planea casarse. Rani pasó cuatro meses en la unidad de cuidados intensivos inmediatamente después del incidente, y luego pasó cuatro años postrada en cama en su casa en Odisha, en el este de la India, mientras su madre viuda la cuidaba sola, vendando sus heridas.

Después de sufrir dolor durante casi una década, someterse a cinco cirugías reconstructivas, incluida una para restaurar un grado de visión en su ojo izquierdo, y luchar contra la depresión, Rani dice que finalmente ha encontrado una razón para vivir de nuevo: su novio Saroj Kumar Sahoo.

Los dos se conocieron mientras Rani estaba en el hospital y han estado viviendo juntos durante un año en Nueva Delhi, y ahora están planeando casarse.

Rani dice: “Saroj realmente me trata como una reina. Él me ama como yo soy. Él siempre me anima a vivir la vida felizmente. Él se ha convertido en parte de mí. No hubiera podido ver el mundo hoy si no lo hubiera tenido en mi vida. Me siento muy afortunada de tenerla. Él es muy comprensivo y siempre está ahí para mí. Siempre se siente bien ser amado y tener la seguridad de tener un compañero que ama y reconoce la bondad en ti “.

Rani y Saroj se conocieron en marzo de 2014 en un hospital privado donde fue admitida para el tratamiento de la infección llena de pus que le causó estragos en las piernas.La piel de sus piernas se usó para injertar, pero el alta prematura del hospital causó infección en sus heridas medio tratadas que comenzaron a secretar pus.

Los médicos le habían dicho a su madre que Rani necesitaría al menos cuatro años antes de poder volver a caminar.

Saroj era amigo de la enfermera que estaba cuidando a Rani y estaba en una visita regular cuando vio a la madre de Rani llorando impotente y extendió su apoyo.

vía daily mail