Fotos | Vicky Garay, la atrevida cuñada de Pampita que sigue sus pasos y que la rompe en internet

A pesar de que su profesión se lo ha impedido a lo largo de sus 20 años de carrera, Carolina “Pampita” Ardohain siempre ha intentado resguardar su vida privada de los medios de comunicación. En ese mismo sentido actúa su hermano, Guillermo, quien hasta ahora se mantuvo ajeno a la exposición. Incluso, dijo en una entrevista con Teleshow: “No doy con los requisitos para ser modelo”. Las chicas mueren por él, pero una sola logró conquistar su corazón: Victoria Garay.

“Estoy súper enamorada y contenida sentimentalmente: es mi primer novio ‘oficial’. Hace un año que estamos saliendo pero cuatro meses que estamos de novios. Me entiende, aguanta mis caprichos y me contiene, me siento súper bien”, contó Garay a Teleshow, feliz por su presente junto a Guillermo.

Pero sin perder de vista los planes a futuro con el odontólogo: “Es medio loco cuando se lo cuento a mi familia y a mis amigos, no lo pueden creer, pero tenemos planes de casamiento, estamos proyectando la vida juntos. Somos de mandarnos cosas en Twitter, como anillos y esas cosas. Al principio él me lo mandaba (el emoji del anillo) y me acostumbré y ahora yo también le mando a él”.

La joven diosa, que está focalizada en comenzar su carrera como modelo, mantiene una excelente relación con la familia de su pareja: “Con Caro me llevo súper bien, es una persona sencilla y admirable como mujer. Me enteré que él es su hermano tiempo después de que empezamos a salir, cuando vi una foto que estaba con ella. El grupo íntimo me recibió re bien, tenemos una relación muy buena. Todos son súper amigueros y la familia tiene buena relación, se juntan casi todos los fines de semana”.

Por su parte, confesó que con Juan Pico Mónaco, pareja de la jurado del Bailando, no tiene mucha relación “más que un par de cenas” porque viaja con regularidad.

Se conocieron durante una fiesta en Palermo. Él tiene 31 años, ella 17; pero la diferencia de edad nunca fue un obstáculo. “No es un problema: siempre salí con chicos de mi edad y nunca me sentí tan bien ni me divertí tanto como con él”, aseguró la morocha que estudia para perfeccionarse arriba del escenario, ha realizado varios castings para comenzar a actuar, trabaja en la agencia HB Models y quiere darle una oportunidad a la carrera de Derecho.

“Pensé que para mi familia el tema de la edad iba a ser más heavy, pero mis papás lo aman y ya lo tienen como un integrante más de la familia”, agregó.

Si bien no le gustan las cámaras, Guillermo está acostumbrado a rodearse de bellas chicas, amigas de su hermana. Victoria reconoce que eso puede resultar complicado de asimilar, pero sabe que el amor es más fuerte: “Soy bastante celosa pero la verdad que él siempre me apoya. Lo vivo celando pero no es algo enfermizo, él es muy bueno y hay confianza. Lo conozco, es muy humilde y nada que ver con el ambiente”.

Dueña de una figura envidiable, la diosa confiesa que, a pesar de considerarse “re novata”, le gustan “los medios” y se siente “cómoda” realizando una entrevista. En el hipotético caso de que su cuñada deseara calificar sus dotes artísticos en el Bailando, ella no se rehusaría: “Sería algo muy loco, no sé cómo reaccionaría si eso sucede, pero estoy por cumplir los 18 años y sé que Caro es una número uno de la tele. Con su ayuda y sus consejos podría integrarme”.

