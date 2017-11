Fotos | Wilma González sacó aplausos con su cambio de look posando para Playboy

La semana pasada publicabamos una noticia bastante negativa acerca del mal momento que tuvo que vivir Wilma González en España al ser asaltada sin siquiera notarlo. En aquella ocasión la bella española fue víctima de la delincuencia de su país y tuvo que soportar la pérdida de 600 dólares.

Al menos sabemos que la chica no está sola, pues además de sus amistades ibérica también cuenta con la compañía de su amigo Niko Yunge quien emigró hace un par semanas a la madre patria.

La guapa Wilma González, hace poco vivió un mal rato en España, luego de ser víctima de un peculiar robo mientras disfrutaba de sus vacaciones. Pero ahora, la modelo, sorprendió a sus seguidores tras cambiar drásticamente su apariencia.

A través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram, la novia de Gonzalo Egas lució su nuevo look: pelo color rojizo.

Además, la ex chica reality adelantó a sus fans, que estaba protagonizando una sesión de fotos en Europa, la que es parte de la nueva portada de navidad de revista del conejo.

“Cómo ya me autorizaron a decirlo os cuento que después de ser Playmate España, Argentina y demás, portada de Agosto 2008 España y Miss del conejo TV 2007… Además después de unos años también jajaja… Haré de nuevo la portada para navidad de la revista el próximo Diciembre-Enero. Se vienen unas fotos geniales!!! No sólo en España estarán disponibles en quioscos sino que en Chile y el mundo se pueden bajar on line, ya explicaré cómo hacerlo. 👄”, escribió Wilma junto a su publicación.

Aquí con la mujer del patrón… jajajaja más linda esta muñecafit!!! Así da gusto trabajar con todo el buen rollo de la producción. @angie_personal_trainer #work #sexy #spain #fitmodel #power #happy #woman A post shared by Wilma González Mendoza (@wilmafit) on Oct 30, 2017 at 12:28am PDT

Se viene un muy lindo trabajo en España que no se puede adelantar!!! Gracias por ser tan profesional y el mejor en lo que haces!!! @jorgeogalla #work #spain #travel #mylife #womanstyle #sexy #female A post shared by Wilma González Mendoza (@wilmafit) on Oct 29, 2017 at 1:15am PDT

vía tecache