Pato Laguna reveló detalles de su nueva vida tras el violento quiebre amoroso con Yanina Halabí

Patricio Laguna visitó al matinal de Chilevisión, La Mañana, donde habló acerca de su separación de Yanina Halabí. En dicha ocasión, reconoció que no ha sido un año fácil sino todo lo contrario, en el que ha tenido que tomar complicadas decisiones.

Recordemos que el violento quiebre sentimental con su pareja y madre de sus hijos resultó ser un hecho que le ha quitado el sueño al recordado ex modelo y hoy político.

“Ha sido un año de decisiones, que no han sido fáciles, pero yo creo que el resultado después de mucho tiempo es positivo y uno va cerrando etapas aunque cueste porque uno es cabeza de palo“, expresó el exmodelo. Luego agregó que sus padres siempre han estado presentes en su vida y más desde que nacieron sus hijos, por esto en esta etapa se los llevó a vivir con él. “Es un apoyo incondicional que yo les agradezco,” confesó.

Recordemos que anteriormente reconoció que con Yanina no mantiene ningún tipo de contacto, según lo consignado por Chilevisión. “No tenemos ningún tipo de contacto. Has visto cuando en las obras de teatro cierran la cortina y dicen Fin, esto es lo mismo. Fue mucho tiempo de intentarlo, de darle vuelta al asunto. Yo aparte hice un esfuerzo enrome muchas veces, por no decir siempre, así que por mi lado está el tema cerrado por mi lado”.

Cabe señalar que la pareja contrajo matrimonio en noviembre de 2016, sin embargo, 10 meses después decidieron continuar sus caminos por separado y en medio de una bullada separación, en la cual Halabi debió abandonar el hogar por decisión del tribunal y con prohibición de acercamiento.

