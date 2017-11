‘Polaco’ Goldberg admite que está con tiritones por el show erótico que debe realizar con Lisandra Silva

El próximo 1 y 2 de diciembre se realizará una nueva versión de la cruzada solidaria Teletón 2017. Sin duda uno de los momentos más llamativos y esperados del programa es la Vedetón, donde cada año diferentes famosos sorprenden con sensuales presentaciones. Uno de los tríos que promete quedarse con el primera lugar, es el compuesto por la modelo cubana Lisandra Silva, el panelista de Bienvenidos Matías Vega y el exfutbolista chileno Rodrigo Goldberg.

Sin embargo, ser parte de este espacio de la Teletón no es nada de fácil. Así lo evidenció el comentarista de Fox Sports “Polaco” Goldberg, quien se puso como meta bajar cinco kilos antes de la madrugada del 2 de diciembre. En una reciente entrevista con Las Últimas Noticias, el exfutbolista de 46 años reconoció estar bastante nervioso por su performance con Lisandra y Matías Vega.

“Me doy por pagado si no hago el tony. Soy tronco para el baile… soy malísimo. Pero a la Teletón no le puedes decir que no. Después me puse a pensar que me metí en las patas de los caballos… Imagínate que soy malo para el baile y tendré que salir medio en pelotas…pero bueno”, señaló el comentarista sobre este nuevo desafío. En cuanto a su participación con la ganadora de Doble Tentación, ‘Polaco’ agregó que “es súper simpática y muy guapa… Ya tenemos un grupo de Whatsapp (con Matías)”, agregó.

Goldberg recuerda que antiguamente no se perdía las actuaciones de la vedette Maripepa Nieto con sus radiantes vestuarios llenos de plumas. “Espero no aparecer yo con plumas este año”, bromeó el exfutbolista. Cabe destacar que recién este lunes los participantes de la Vedetón conocerán la música y la temática que les corresponderá.

vía pagina7