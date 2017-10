¿Qué fue de la actriz de la “Chica de Rojo”? Así luce en la actualidad, a sus 57 años, la icono de la belleza en los 80

La modelo y actriz permanece en la memoria de millones de seguidores en todo el mundo.

Kelly LeBrock tiene hoy 57 años, pero permanece en la memoria de millones de seguidores que disfrutaron de sus películas en la década que la hizo famosa: los 80.

Dueña de una belleza que cautivó a los hombres de esa época, Kelly LeBrock logró gama mundial al protagonizar la película “La Chica de Rojo”, en 1984, donde compartió roles con el ahora fallecido Gene Wilder.

Inolvidable la escena en que ella viste entera de rojo y queda justo bajo un ducto de ventilación, donde realiza un baile al mejor estilo Marilyn Monroe, en una de esas tomas que quedan para siempre en la memoria del cine.

La escena fue acompañada por la canción I just call to say I love you, de Stevie Wonder, la cual ganó un Oscar a la Mejor canción original.

Kelly LeBrock es muy recordada por el baile a lo Marilyn Monroe en la “Chica de Rojo” quedó como una inolvidable escena del cine de los 80.

Tras el éxito de “La Chica de Rojo”, vino otra película centrada en su belleza, cuando protagonizó La mujer explosiva (1985), lo que después derivó en una serie de televisión.

Respecto de su vida privada, se casó tres veces. La primera con el empresario Victor Drai, relación que duró dos años hasta que se involucró con su guardespaldas, Steven Seagal, quien después desarrolló su propia carrera en el cine como actor de películas de artes marciales y de acción.

De esa relación nacieron sus tres hijos: Annaliza, Dominick y Arissa. Tras un largo receso, volvió a la pantalla con otras producciones en los 90, pero nunca repitió el éxito que alcanzó en la década anterior.

Su relación con Steven Seagal duró hasta 1996 y, mientras tanto, ella siguió trabajando en el cine y la televisión.

Tras este nuevo quiebre amoroso, la actriz se casó por tercera vez, ahora con el empresario de la banca Fred Steck.

Así está hoy Kelly LeBrock, la inolvidable “Chica de Rojo”:

