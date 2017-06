Fran Undurraga causa furor en Instagram tras publicar íntimo video de su tratamiento de glúteos

Chicas!! Les traigo un dato excelente!! Tratamiento "tripollar" para eliminar la celulitis y remodelar!! 100% recomendado!! Lo pueden encontrar en @highcarehv Estaré subiendo fotitos de los avances!!! Gracias Dr. @doctorpabloserrano eres seco!

A post shared by FranUndurraga (@franundurraga) on May 31, 2017 at 2:31pm PDT