Francisca Undurraga luce su nuevo tatuaje con sugerente desnudo

A pesar de que su relación con Tony Spina no prosperó, Francisca Undurraga atraviesa un buen momento en su vida. La participación en el reality de Mega, “Doble Tentación”, la hizo ganar miles de nuevos seguidores que se mantienen pendientes de cada paso que da la modelo en redes sociales.

Además, en lo profesional, la joven logró un espacio en el programa de cable “The LAO” (Late After Oficce), donde actualmente está trabajando de manera estable.

Pero ahora, Fran llamó la atención de sus fans al publicar una atrevida fotografía donde muestra su más reciente tatuaje, justo a un costado. En la instantánea, aparece desnuda, luciendo un llamativo bronceado y una figura de infarto.

“Todos ven lo que aparentas, pocos advierten lo que eres”, escribió en la publicación, citando al escritor Nicolás Maquiavelo.

La ex chica reality se encargó de aclarar el significado de este nuevo diseño: “El tatuaje me lo hice hace tres meses y lleva la palabra Maktüb, que sale en ‘El alquimista’ y que significa ‘Está escrito’. Es decir que, pase lo que pase en tu vida, siempre hay un destino que se va a cumplir… Lo que tenga que pasar va a pasar y está escrito, ya no lo puedes cambiar”, señaló.

