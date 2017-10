Francisca Valenzuela hizo dramático relato sobre situaciones de acoso

La cantante chilena Francisca Valenzuela se sumó a la campaña internacional #MeToo, la cual busca que todas las mujeres que han sido víctimas de abusos entreguen sus testimonios sobre estos terribles episodios.

La iniciativa surgió luego del destape del acoso cometido por el productor estadounidense Harvey Weinstein en Hollywood hacia diversas actrices y trabajadoras del medio. En el plano nacional, Alejandra Valle se unió a la campaña y relató algunos episodios de abuso que vivió, posteriormente fue el turno de Tonka Tomicic, quien denunció haber vivido incómodas situaciones por parte de un colega de “Bienvenidos”.

Por lo anterior, Valenzuela decidió entregar su relato, a través de una publicación en su cuenta de Facebook, sobre numerosas situaciones en las que se ha sentido acosada.

“Cuando me dijeron mejor sácate la ropa y haz un calendario en vez de cantar y hablar tanto; cuando me toqueatearon en conciertos, tanto como artista pasando por el público como espectador asistente; cuando me dicen qué esperas si usas esas calzas tan apretadas; cuando me pidieron matrimonio en una reunión, al frente de una mesa de ejecutivos, en una situación “chistosa” como para convencerme frente a una decisión; cuando, de paso en un hotel durante una gira, me dieron de regalo un masaje y el masajista trató de aprovecharse de mí”, manifestó la cantante nacional en el inicio de su relato.

“Cuando me sobaron la espalda o hicieron masajes sin que lo pidiera o sin que fueran mis amigos/familiares durante reuniones laborales; cuando me preguntaron si hice “favores” para conseguir ciertas cosas en mi carrera y cuestionaron mi talento y capacidad de trabajo; cuando me han gritado “mueve la colita y sácate la ropa” en el escenario (rara vez he visto que se lo griten a mis contrapartes masculinos); cuando me han dicho personas desconocidas, de manera irrespetuosa y sin preguntar, dame un besito, yapo, que te cuesta, pero déjame abrazarte y darte un beso, tironeando mi cuerpo; cuando un colega o profesional de mi industria me ofreció una oportunidad laboral importante pero a la hora de yo decirle que tenía pareja, me des-invitó y quitó la oportunidad”, prosiguió en la extensa publicación que impactó a sus seguidores.

Además, la destacada artista chilena hizo un llamado a las mujeres para que no se queden en silencio y denuncien este tipo de situaciones, que para muchas se han vuelto cotidianas y han decidido guardar o pasar por alto.

“No podemos dejar de escuchar y mirarlas y AYUDARLAS. Pero HOY, al ver el mundo digital rebalsar con #MeToo y #Yotambién, soy recordada de cuánto me enorgullece, emociona e inspira la valentía y fuerza de las mujeres. De las que conozco y las de mi comunidad; las que no conozco y admiro de lejos; las que están todos los días luchando y haciendo algo por sus familias, vidas, carreras, países y planeta. Cuántas historias y realidades son aún invisibles. Esto es la punta del iceberg y de lo que tenemos al alcance. Tenemos que ir cambiando y transformando la cultura patriarcal una historia a la vez”, concluyó.

El impactante relato fue compartido más de 500 veces en Facebook y generó cientos de comentarios donde los seguidores manifestaron su apoyo a la cantante. Además, varias mujeres decidieron romper el silencio y contaron como, de diversas formas, también han sido acosadas y abusadas.

Con información de Te Caché.