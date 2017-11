Francisco Huaiquipán, el ex futbolista que estuvo en el centro de la polémica por su infidelidad a Mitzi Bustos, decidió enfrentar la situación ante la opinión pública y realizó un mea culpa en “Primer Plano”, el estelar de Chilevisión.

“Cometí el grave error de serle infiel a Mitzi (…) No es que yo haya mirado así como para el lado. A mí me contrató un equipo de Peumo a jugar, yo iba todos los fines de semana. Con Mitzi no estábamos bien en la casa, pero yo seguía viviendo con ella”, dijo Huaiquipán en el programa.

En la instancia, el ex futbolista aseguró que comenzó a actuar de forma extraña sin motivo aparente, situación que vincula a intervención de terceros a través de “magia negra”.

Pese a lo anterior , Huaiquipán reconoció su error ante las cámaras y en presencia de su esposa, mientras aseguraba que está haciendo todo lo posible para recuperar a su familia.

“Yo asumo este error como tal. Amor no hay entre esa niña (Prisila Pérez) y yo, porque de 21 años de matrimonio a un mes, es difícil. La cagada que me pegué, hacer sufrir a una mujer así, que yo siempre le declaré mi amor, que en todos los realitys decía que la amaba, no tiene perdón”, dijo Huaiquipán.

Aunque se esmeró en entregar varias indicaciones, el ex jugador de Colo Colo fue criticado en redes sociales, ya que los televidentes no creyeron en sus palabras y aseguraron que todo se trataba de un tongo.

Mira aquí las reacciones en Twitter:

alguien de verdad cree que este tema de huaiquipan es real? #PrimerPlano — Toño (@psicotonio) November 18, 2017

#PrimerPlano si el invitado fuera otro diría cuánto le habrá pagado al programa para hacer su tongo, pero siendo Huaiquipan me pregunto con qué los habrá amenazado? Debe tener secuestrados a los hijos de los directivos o panelistas quizá? — coniscg (@Coniscg) November 18, 2017

#PrimerPlano mitzi y huaiquipan ya habían vuelto hace rato,fueron a la tele a puro hacer show,se nota que el tongo lo armo la mitzi !! — denvasy (@denvasii) November 18, 2017

#PrimerPlano Don HUAIQUIPAN y la Soa MITZY demás que habran Juntado las lucas 💰💰💰 para pagar un Buen ABOGADO para Defender a sus BENDICIONES!!! AHORA A PASAR POR LA CAJA!

💰💰💰💰💵💵💵💵💴💴💴💴 — Roxanne Grimes 💛 (@Roxanne_Grimes_) November 18, 2017

Con información de Te Caché.