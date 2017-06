Frases curiosas y disparatadas que escuchan a diario los nutricionistas

El médico se confiesa: “¡Lo que hay que oír!” La operación biquini se acerca y muchos nutricionistas se disponen a recibir… Pero ahora les toca juzgar a ellos las burradas que escuchan a diario en su consulta.

“Bebo litros de té verde para quemar grasas”

No es cierto que el té verde participe en la combustión de grasas. Tiene propiedades muy beneficiosas en el campo de la antioxidación, además es diurético y depurativo, pero NO QUEMA calorías.

“Estoy gordo porque dejé de fumar; me falta la nicotina”

No existe ningún proceso fisiológico que haga engordar por dejar de fumar. Lo que ocurre es que sustituimos una adicción por otra y los refuerzos positivos que antes buscábamos en el tabaco, ahora los encontramos en las chucherías, el picoteo…

“Doctor, ¿comer alpiste de pájaro adelgaza?”

Ningún alimento tiene la propiedad de ser adelgazante, aunque el alpiste, por su efecto arrastre, resulta muy beneficioso. Como cualquier tipo de semilla.

“Fruta de postre no, que engorda más”

No engorda más. Los dietistas recomiendan tomarla alejada de las comidas porque cada vez que entra un alimento en el estómago (sea cual sea), se inicia el proceso de digestión, con el consiguiente gasto calórico. También se recomienda tomar la fruta entre comidas para que los niveles de glucosa no desciendan, pero no porque engorde más con la comida.

“El pan tostado engorda menos que el pan sin tostar”

¿Por qué? Tostar el pan sólo modifica su textura, no su composición. Tampoco es cierto que engorde menos el pan de molde que el de barra. De hecho, para que el pan de molde se mantenga en buen estado, se le añade grasa, por tanto engorda más.

