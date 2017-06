Fue con su madre a probarse el vestido que llevará en su graduación y las fotos se hicieron virales

Os presento a Nathaniel Rodríguez ( @pichacosmica ). Nathaniel tiene 17 años y fue con su madre, que es la mejor, a comprar algo para ponerse en su graduación del próximo 20 de junio.

He ido con mi madre a comprarme el vestido de graduación (hemos comprado el negro) pic.twitter.com/SPiLcdP2TN — Nathaniel (@pichacosmica) 6 de junio de 2017



Subió a Twitter dos fotos con los vestidos que se probó a su cuenta de Twitter, donde explicó, por cierto, que finalmente se quedó el que no tiene estampado. Rápidamente triunfaron en la red social y actualmente superan los 4.000 retuits y 17.000 ‘me gusta’.

A la gente le encantó su historia. Eso sí, no hubo tanto consenso con su elección.

hay cosas que nunca vere normales. Acaso no ves que el estampado es precioso Terrible acontecimiento — Comandante Andrés (@CinicoGranadino) 6 de junio de 2017



Según contó Nathaniel, que quiere hacer un grado superior para ser guarda forestal, a BuzzFeed España, ya dijo hace tiempo que le gustaría acudir a su graduación con un vestido. “Por lo visto, al ver cómo me quedaba el vestido, la gente comenzó a compartirlo”, cuenta.

“Mi madre en un principio no quería comprarme el vestido, no quería que su hijo llamara tanto la atención (como si ya no lo hubiese hecho ya toda mi vida), pero al explicarle que no lo hacía por llamar la atención, sino para separar el concepto de que la ropa va asignada al sexo, o al género, no pudo negarse. Terminó de creérselo cuando me vio probarme los vestidos, su cara lo decía todo”.

Pues yo creo q algo de color te iria mejor y mas entallado — Pedro RG ツ (@yosoypeterpan) 6 de junio de 2017



“Me queda al dedo, es impresionante”, admite.

Además, inspiró a otras personas a compartir sus historias:

Yo al reves que tu!! Fui con mi padre a comprar ropa de graduacion (americana y corbata siendo chica) y lo aceptó! pic.twitter.com/712Sy2TlGF — Unlucky Sully👽 (@Iabifurcada) 6 de junio de 2017



Me ha emocionado muchísimo que a tanta gente le haya gustado mi historia, y he podido recibir el apoyo de cientos de personas por las redes sociales, ha sido una experiencia indescriptible”. Eso sí, también ha habido gente que ha llegado a amenazarle de muerte por las imágenes.

No obstante, hubo un problema: la gente se empeñaba en llamar SEÑORA a su madre. Y eso sí que no.

por cierto dice mi madre que dejéis de llamarla señora que la tenéis hasta el coño JAJAJAJAJAJA — Nathaniel (@pichacosmica) 6 de junio de 2017



Según cuenta Nathaniel, su madre está “emocionadísima” y “se ha alegrado mucho” al escuchar algunas de las respuestas al tuit. “Excepto cuando le llamaban señora, está claro”.

Joder estoy tan feliz de que mi madre lo acepte 💚 — Nathaniel (@pichacosmica) 6 de junio de 2017



¿Y el otro vestido? “Me gustó muchísimo también, y estoy pensando en comprármelo por si tengo algún evento en verano, porque lo cierto es que en la tienda me trataron genial, y ambos estaban genial de precio. También vi un mono en otra tienda que me llamó la atención…”.

