Video | Mujer desfila por su oficina DESNUDA mientras sus colegas aplauden en enfermizo “truco para levantar la moral” organizado por su jefe

Este es un impactante momento en que una mujer desfila por su oficina desnuda mientras sus colegas la animan en un “truco para levantar la moral” organizado por su jefe.

En filmaciones que recuerdan a una escena en El lobo de Wall Street, la morena camina de un lado a otro mientras los supuestos colegas se alinean a ambos lados de la oficina, mientras el lobo silba y la anima.

No llevaba más que gafas de sol oscuras y botas negras mientras se pavoneaba por la sala de ventas en Varsovia, Polonia.

En la película El lobo de Wall Street, el personaje de Leonardo DiCaprio contrata a un grupo de strippers para correr por la oficina y bailar en las mesas. Según los informes locales, la empleada polaca fue pagada por su jefe para llevar a cabo la escandalosa caminata a pie para motivar a otros empleados.

En un momento dado, la mujer no identificada, que trabaja en una oficina donde los vendedores y las mujeres llaman a los clientes y los persuaden para que compren acciones, se ve mostrando su dedo medio a la cámara. Momentos después ella se viste y regresa a su escritorio para trabajar.

Los espectadores ahora han reaccionado con furia. Uno que se hace llamar Buu publicó: “El mundo se está acabando … las personas se comportan como animales por lo que … por un pedazo de papel se venden a sí mismos, pierden su dignidad y respeto. Triste y patético”.

Otro llamado Mossad escribió: “No hay valores, el dinero gobierna este mundo inmundo”. Mientras que alguien llamado Adam comentó: “El jefe debería estar avergonzado de sí mismo. Y ella también debería hacerlo”.

Sin embargo y extrañamente otros defendieron el striptease. Kalksztain publicó: “No entiendo el escándalo. El jefe desafió a la niña y ella no tiene nada de qué avergonzarse. Ella tiene una bella figura”.

Mientras que Elf81 escribió: “No entiendo esta indignación. La chica quería ir desnuda y lo hizo. No me gusta, pero no seamos tan mojigatos. Me da la impresión de que algunos aquí nunca han visto a mujeres desnudas”.

Según informes locales, la mujer en el video renunció poco después de que apareciera en las redes sociales. La psicoterapeuta Katarzyna Kucewicz dijo a los medios locales: “La situación en la que se encuentra es indudablemente traumatizante. Esto es como con la violación. En el caso de la violación, el trauma crece con el tiempo. Y aquí puede ser similar, en las primeras semanas esta chica puede sentirse reconciliada con lo que hizo, tal vez incluso reírse. Pero aún no sabemos si comenzará a tener síntomas de trastorno de estrés postraumático. Nuestra psique es más frágil de lo que pensamos”.

