Alexa Moreno, la joven gimnasta que representó a México en los Juegos Olímpicos del año 2016 y que fue criticada en las instancia por no tener un cuerpo “estándar”, se transformó en una activista por el empoderamiento femenino en redes sociales, donde constantemente recibe el apoyo de sus seguidores.

La joven estudiante de arquitectura tiene 23 años y es oriunda de la ciudad de Mexicali, ubicada en Baja California.

Desde temprana edad comenzó a practicar gimnasia olímpica, por lo que se preparó durante bastante tiempo para Río 2016.

Moreno tuvo un notable desempeño en la instancia y obtuvo el lugar número 31 del mundo en Gimnasia.

Si bien sus capacidades deportivas son indudables, fueron varias las personas que a través de redes sociales se burlaron de ella por su físico, el cual consideraban era “inapropiado” para una gimnasta.

Las críticas impactaron de forma negativa a la joven, quien manifestó sentirse ofendida.

“Me sentí triste, sí me dolió. No soy un robot que no siente”, declaró la gimnasta a la BBC el año 2016.

La joven no está segura de regresar a los Juegos Olímpicos, sin embargo manifestó que se encuentra segura de sí misma y está satisfecha con sus logros.

“Estoy bastante segura de mí misma. No hay que hacerles caso, ya que nosotros hacemos nuestro mejor papel y mejor esfuerzo y hay que estar satisfechos con lo que estamos haciendo”, dijo Moreno.

Tras el incidente la joven decidió levantar una campaña en redes sociales donde realiza un llamado al empoderamiento femenino. La iniciativa busca fomentar la seguridad en todas las mujeres que se han sentido vulneradas por comentarios negativos, además las invita a concretar sus sueños.

"El Fracaso derrota a los que se dan por vencidos, pero inspira a los que quieren llegar""No puede evitarse el viento, pero podemos construir molinos para usarlo a favor":) Posted by Alexa Moreno M, Gimnasta México on Saturday, November 26, 2016

La joven deportista mexicana es una inspiración para todas las mujeres que han sido víctimas de comentarios ofensivos. Ellas, al igual que la gimnasta, son fuertes y capaces de alcanzar todos sus objetivos.

Con información de Upsocl