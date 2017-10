Gonzalo Feito confirmó regreso de “CQC” a la televisión

Gonzalo Feito confirmó el regreso a la televisión chilena de “Caiga Quien Caiga” (CQC), el polémico programa que Mega emitió por última vez hace seis años y que sus fieles seguidores extrañaban por los ácidos comentarios de sus conductores y noteros.

Esta vez, el espacio será emitido por Chilevisión, casa televisiva que preparan su regreso en grande con un total de dos capítulos especiales a partir de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, tal como se pudo ver en las pasadas votaciones primarias a través de redes sociales.

“La gente nos paraba en la calle y pedía que volviéramos, faltaba algo así. Ellos quieren estos contenidos, un formato más jugado, más punk, por llamarlo de alguna manera”, dijo el comunicador a La Cuarta, quién será acompañado por Sebastián Eyaguirre en el espacio, mientras falta por confirmar un tercer nombre.

El esperado programa podría extender sus emisiones, dependiendo de los resultados de sintonía, situación que creen será una realidad. Por su parte, Feito contó detalles sobre cómo se preparan para este retorno.

“Es totalmente cierto. En principio son dos capítulos especiales en CHV, en primera y segunda vuelta, asumiendo que Piñera no gana altiro, claro (…) estamos haciendo seguimientos a los candidatos, tenemos a varias ‘mosquitas’ ahí infiltradas, para que no piensen que no sabemos lo que cada uno anda haciendo en su campaña”, aseguró Feito.

En relación al estudio que utilizarán para realizar el programa, el comunicador explicó que aún no se ha determinado: “No hemos definido si será en un estudio con público reducido, o si en un gran escenario, como la experiencia que hace poco vivimos en el Nescafé de las Artes. Pero sí, será con animadores, secciones y notas”, detalló.

Finalmente, Feito dijo que el objetivo de este anhelado regreso es simplemente “destrozar a los candidatos” con el estilo que caracterizó a las primeras emisiones.

Con información de Te Caché.