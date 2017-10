¿Gozaste al ritmo del popular cantante “El General”? Así está hoy el recordado autor de “Muévelo, Muévelo”

El artista panameño Edgardo Franco, mejor conocido como El General, se hizo conocido a principios de los años 90’ en nuestro país –y en casi toda Latinoamérica- gracias a la canción “Muévelo, Muévelo”, un contagioso tema que era una mezcla de rap latino y reggae de Jamaica que, en el comienzo de su divertida letra, decía “alza la mano si tú estás gozando”.

Franco, nacido el 27 de septiembre de 1969, en la ciudad de Panamá, había empezado a escribir canciones a los 12 años, inspirado en la precaria situación social de su barrio de Río Abajo y sus propias vivencias. Luego de grabar artesanalmente sus composiciones en cassettes, después los distribuía a los conductores de transporte colectivo para que los pusieran en sus rutas, y así llevar su mensaje a la comunidad. Después de conseguir una beca, el joven artista panameño se trasladó en 1985 a los Estados Unidos, país donde vivía su madre, para estudiar administración de empresas, aunque el joven terminaría comenzando una carrera como cantante, adoptando el nombre artístico de El General.

En 1991 El General, que en sus videos más famosos aparecía vestido con un vistoso uniforme y luciendo en su rostro un bigote militar, consiguió la fama con el álbum “Muévelo con El General”, que le permitió comenzar a recorrer con gran éxito América Latina. Además de “Muévelo, Muévelo”, canción que lograría un premio MTV al Mejor Video Latino , el cantante panameño también alcanzó un gran éxito con la canción “El Meneaito”. Su siguiente disco, “El Poder del General”, publicado en 1993, le entregaría otros éxitos radiales.

Después de ganar el premio MTV International Award y participar exitosamente en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, El General se sumiría poco a poco en un ostracismo artístico, anunciando en el año 2004 su retiro de la industria musical. Sin embargo, el cantante volvió a ser noticia hace unos años luego que la prensa centroamericana informara que el artista era miembro activo de la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, dedicándose de lleno a la obra de evangelización que éstos suelen llevar a cabo.

El General en la actualidad, participando en una ceremonia religiosa de su iglesia.El General en la actualidad, participando en una ceremonia religiosa de su iglesia.

“Nunca fui un amante de las letras de mis canciones, porque muchas tenían un doble sentido y causaban conflicto con mi conciencia, pero me dieron unos tragos y las grabé. Esas canciones sonaban en todas las radios. Ese fue un trofeo de parte de satanás, que me hizo cantar temas de los cuales hoy estoy arrepentido de haber grabado”, dijo el cantante.

El ex artista añadió que “el éxito me llegó muy joven, pero me hundió en un profundo estado de soledad. Cuando uno está encima del mundo, está satanás y no hay nada lindo allí. Cuando se prendía la cámara, se prendía mi rostro y mi sonrisa, pero cuando llegaba al hotel era como un vagón grande. Cuando entraba en la habitación de un hotel muy lujoso había un silencio que atormentaba mi conciencia. Gracias a los hermanos de mi Iglesia, que me mostraron con la Biblia qué tan lejos había ido y que había traicionado a Jehová, hoy vivo feliz y en una paz sin lujos”, confesó el intérprete de “Muévelo, Muévelo”, agregando que hoy su principal motivación es recorrer las calles más peligrosas de Panamá y dejar mensajes de salvación a la juventud.

Video de El General: “Muévelo, Muévelo”:

vía guioteca