Grupo musical “La Sonora Palacios” desvincula a su manager y asistente por acoso sexual

Una grave acusación en contra de dos integrantes del grupo “La Sonora Palacios” efectuó una joven por redes sociales durante este miércoles, mostrando imágenes de dos sujetos de la banda que le gritaron de todo desde un auto que se encontraba al lado del que iba ella.

El comentario circuló rápido en Facebook: “Sólo quiero dejar constancia que hoy a las 6:55 MA, cuando iba caminando por Av Las Nieves estas dos personas, me siguieron, me tomaron fotos y me denigraron con sus comentarios sexualmente machistas, diciendo cosas como que me llevaban a cambio de un mamón y que no le diera color si no estaba ni tan rica”.

La afectada, Camila Quezada, además de relatar lo ocurrido, publicó fotos y un video con el actuar de dos hombres. Se trataba de integrantes del equipo de la reconocida banda tropical La Sonora Palacios.

El testimonio de la mujer sigue: “Cuando les contesté, solo rieron y dijeron que las mujeres éramos muy graves, si nos encantaba la pichula Si, pero no la tuya ctm!”.

“Cuando se dieron cuenta que los estaba grabando, me dejaron tranquila. Espero que no tengas hijas, ni señora”, agrega la publicación compartida más de cuatro mil veces en las primeras horas.

Tras funar a estos sujetos, de inmediato la banda de cumbia lanzó un comunicado refiriéndose a lo sucedido, asegurando estar sumamente afectados por la actitud de sus integrantes y porque el nombre del grupo fue ensuciado.

Los sujetos fueron identificados gracias a los videos y fotos como el asistente y el Manager de la banda, los cuales fueron desvinculados del grupo musical “por no representar nuestro espíritu”.