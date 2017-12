Toda una ola de controversia está levantando el personaje de los Simpsons

El personaje de Apu es reconocido para cualquiera que ha visto los Simpsons alguna vez en su vida, por lo mismo su popularidad ha traído problemas de racismo, bullying o prejuicios a los inmigrantes indios.

Este problema quedó en evidencia con el documental llamado The Problem With Apu (El problema con Apu) del comediante Hari Kondabolu y que se estrenó el 19 de noviembre en TruTV, contiene una denuncia de la que muchos no se había percatado: el personaje de Los Simpsons, lleva 30 años trayendo problemas a la comunidad de la inmigrantes indios en los Estados Unidos.

Como hijo de indios criado en el barrio de Queens, en Nueva York, Kondabolu la sufrió a lo largo de su educación. Pero pronto comprobó que en el mundo de los adultos el problema continuaba: “Haz como hace Apu” resultó un pedido habitual para los actores indios en las audiciones de prueba.

“Todo lo que tiene que ver con Apu es como una broma sin fin”, dijo Kondabolu a The New York Times. “Y la broma consiste en que él es indio”.

El documental del joven comediante de stand-up político incluye “entrevistas con actores y cómicos de ascendencia sudasiática, que comentan no sólo al personaje del dibujo animado sino también cómo los estereotipos de la cultura occidental afectaron sus vidas”, explicó The Washington Post.

Luego de hacerse evidente los problemas que ha traído este personaje a los inmigrantes, los escritores de la serie han tomado determinaciones para cambiar a Apu e ir reparando el estigma que ha dejado sus características.

El actor que dobla la voz de Apu, Hank Azaria, fue abordado sobre el asunto por el medio TMZ y declaró que “el documental cuenta con argumentos muy interesantes… nos dio mucho para pensar, y estamos evaluando que hacer”. Con esto se entiende que los escritores se encuentran reflexionando sobre los cambios o mejoras para Apu.

Por lo mismo el autor del documental, Kondabolu pidió que no quiten a Apu de la serie matándolo, lo que calificó como un “insulto al legado de la serie”.

“Dejen que sea dueño de varios Kwik-E-Marts. Dejen que sus niños hablen. Las tramas se están repitiendo desde hace años y unos cambios pueden dar muchas nuevas historias”, sentenció.