Hija de Will Smith dejó de ser una niña y ahora es una solicitada modelo (FOTOS)

Willoy Camile dejó de ser la tierna y dulce bebé que todos conocimos. La hija de Will Smith ahora tiene 16 años y se luce como una gran modelo. Dueña de una gran personalidad, Willoy ha heredado parte del talento de su padre y a su corta edad ya viene dando que hablar en el mundo del modelaje.

Pero no solo eso, Willoy también ha demostrado sus dotes para la actuación y el canto. La hija de Will no desentona cuando pisa un escenario para cantar alguna canción o hacer una interpretación, pero, sin duda, hacer modelaje es lo mejor que viene mostrando hasta el momento.

El crecimiento de Willoy ha sido tan positivo, que se sabe que Karl Lagerfeld la ha elegido como nueva embajadora y musa de Chanel. La información ha sido revelada por la misma industria francesa tras ver el derroche de talento de Willoy en su último desfile de otoño-invierno 2016-2017.

Cuando apenas tenía 11 años, una vanguardista Willow Smith decidió raparse la cabeza. Más que una determinación estética fue todo un gesto de rebeldía y diferenciación. Era su particular forma de plantar cara a las críticas. Hoy, a sus 16, se presenta con estilo más rockero y desenfrenado, lo que ha llamado mucho la atención de los ‘fashionistas’ más conocidos, además de las salidas con las Jenner y Cara Delevigne.